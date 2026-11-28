Vlada Srbije u tehničkom mandatu objavila da cijena putarine skače za oko četiri odsto od 1. januara 2027. godine.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Maja Marjanovic/Shutterstock

Vlada Srbije u tehničkom mandatu objavila je da će putarina na putevima u Srbiji poskupjeti za oko četiri odsto od 1. januara 2027. godine, prenosi "Tačno". Kako je navedeno u Službenom glasniku, riječ je o redovnom godišnjem usklađivanju naknada za korišćenje javnih dobara koje je predviđeno Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Najniži jedinični iznos predviđen je za kategoriju IA, u koju spadaju motocikli, i on iznosi 2,8031 dinar po kilometru. Za putnička vozila prve kategorije naknada na auto-putu iznosiće 5,6065 dinara po kilometru.

Koja će biti cijena putarina od 1. januara 2027. godine?

Najvišu tarifu plaćaju vozila četvrte kategorije: 33,6390 dinara po kilometru. Zvanični cjenovnik po pojedinačnim naplatnim stanicama još nije objavljen, ali očekuje se da putarina za putnička vozila koja je do sad za dionicu Beograd-Niš iznosila 1.170 dinara dostigne cijenu od 1.220 dinara.

Takođe, za dionicu od Beograda do Novog Sada vozači putničkih vozila do sada su plaćali 340 dinara, a procjenjuje se da će od 1. januara 2027. godine plaćati 350 dinara. Za dionicu Beograd-Subotica vozači su do sada plaćali 850 dinara, a očekuje se da od Nove godine plaćaju 880 dinara.

Ukoliko se vozači putničkih vozila iz Beograda budu uputili na jugoistok zemlje, do Dimitrovgrada umjesto dosadašnjih 1.800 plaćaće 1.870 dinara, a ukoliko iz Beograda budu išli do Preševa umjesto dosadašnjih 2.060 dinara očekuje se da će plaćati 2.140 dinara. Putarina do Šida iz Beograda koštala je 520 dinara, a od 2027. godine očekuje se da košta 540 dinara, dok je procjena da će putarina za putnička vozila do Požege koštati 990 dinara umjesto dosadašnjih 950 dinara.