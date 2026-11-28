Gadi Ajzenkot pozvao je Benjamina Netanjahua na hitan sastanak i dao mu rok od 24 sata da pokaže ozbiljnost ponude o formiranju vlade jedinstva.

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Lider izraelske stranke Jašar Gadi Ajzenkot pozvao je premijera Benjamina Netanjahua na hitan sastanak večeras, poručivši da je spreman da u naredna 24 sata utvrdi koliko je ozbiljna njegova ponuda o rotaciji na čelu vlade.

Prema Netanjahuovom prijedlogu, Ajzenkot bi prvi preuzeo premijersku funkciju, a sastanak na kojem bi trebalo da počnu pregovori predložen je u hotelu „Dan Akadija“ u Hercliji, prenosi „Tajms of Izrael“.

Ajzenkot je ukazao na to da Netanjahuov Likud već gotovo tri sedmice odbija pokušaje pregovora, kao i da još nije odgovorio na detaljan prijedlog koji mu je dostavljen prošle sedmice.

„Ako je Likud spreman za stvarno jedinstvo, spreman sam u naredna 24 sata da procijenim koliko su ozbiljni“, izjavio je Ajzenkot.

On je pozvao Netanjahua i njegove saradnike da večeras započnu iskrene i ubrzane razgovore o temeljnim načelima i političkim pitanjima, na osnovu ranije dostavljenog prijedloga.

„Jedinstvo koje je Izraelu potrebno – ono kojem težim i za koje sam spreman da platim političku cijenu – jeste jedinstvo građana Izraela zasnovano na zajedničkim vrijednostima“, poručio je Ajzenkot.

Prema riječima lidera Jašara, prethodni prijedlog dostavljen je putem tajnog kanala uspostavljenog na Netanjahuov zahtjev i odnosio se na suštinska politička pitanja.

Ajzenkot je naglasio da je njegova strana ponudila značajne kompromise o pojedinim pitanjima prije nego što je započela pregovore o formiranju koalicije sa strankama Jisrael Bejtenu i Demokratskom strankom.

„Moj tim i ja već gotovo tri sedmice predlažemo i pokušavamo da vodimo iskrene, dobronamjerne i ubrzane pregovore, ali nailazimo samo na odbijanje i izbjegavanje“, zaključio je Ajzenkot.