Sudska policija u Banjaluci od jutros sprovodi operativnu akciju „Tragač 2026“, u kojoj je do sada uhapšeno nekoliko osoba za kojima su izdate sudske naredbe.
Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Banjaluka od jutros sprovode operativnu akciju kodnog naziva „Tragač 2026“, u okviru koje je do sada slobode lišeno nekoliko osoba, potvrdila je za Mondo portparolka Sudske policije RS Brankica Spasenić.
Akcija je usmjerena na pronalaženje i hapšenje osoba za kojima su izdate sudske naredbe.
Realizaciji operativne akcije „Tragač 2026“ prethodile su višemjesečne planske aktivnosti pripadnika Sudske policije. Za sada nisu saopšteni identiteti uhapšenih niti detalji o sudskim naredbama na osnovu kojih se akcija sprovodi.
Detaljnije informacije o samoj akciji “Tragač 2026” biti saopštene po završetku.