Sudska policija u Banjaluci od jutros sprovodi operativnu akciju „Tragač 2026“, u kojoj je do sada uhapšeno nekoliko osoba za kojima su izdate sudske naredbe.

Izvor: Sudska policija RS

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Banjaluka od jutros sprovode operativnu akciju kodnog naziva „Tragač 2026“, u okviru koje je do sada slobode lišeno nekoliko osoba, potvrdila je za Mondo portparolka Sudske policije RS Brankica Spasenić.

Akcija je usmjerena na pronalaženje i hapšenje osoba za kojima su izdate sudske naredbe.

Realizaciji operativne akcije „Tragač 2026“ prethodile su višemjesečne planske aktivnosti pripadnika Sudske policije. Za sada nisu saopšteni identiteti uhapšenih niti detalji o sudskim naredbama na osnovu kojih se akcija sprovodi.

Detaljnije informacije o samoj akciji “Tragač 2026” biti saopštene po završetku.