Aleksandar Vučić najavio je tri opcije za predsjedničke izbore na sjednici Glavnog odbora SNS-a, zakazanoj za četvrtak.

Izvor: Kurir/Marko Kranjc

Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" i član Predsjedništva Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić najavio je za četvrtak sjednicu Glavnog odbora te stranke, na kojoj će donijeti odluku da li će učestvovati na predstojećim predsjedničkim izborima, zakazanim za 27. decembar.

"Pripremamo skupštinu stranke, prije skupštine stranke, važna vijest - u četvrtak ćemo održati sjednicu Glavnog odbora, gdje ćemo donijeti odluku o učešću ili ne učešću na predsjedničkim izborima. Naravno, ljudi imaju različite ideje; ljudi glasajte za ovoga, podržite ovoga, podržite onoga, pobijediće ovaj, pobijediće onaj, i to slušamo svaki dan. Mi smo demokratska politička stranka, donijećemo odluku, i tu odluku koju donesemo, mi ćemo je poštovati", rekao je Vučić na konferenciji za medije u sjedištu stranke, prenosi agencija Tačno.

Vidi opis Vučić otkrio kada će odlučiti o predsjedničkim izborima: "SNS ima tri opcije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Marko Kranjc Br. slika: 12 12 / 12 AD

Dodao je da postoje tri opcije SNS-a kada su predstojeći izbori u pitanju.

"Jedna je da izađemo na izbore sa svojim kandidatom, ja ću reći zašto sam protiv toga; druga je da se podrži neko od nezavisnih kandidata, više ljudi nas je pitalo za neku vrstu podrške; i treća je da ne izađemo sa kandidatom, pri čemu uopšte ne moramo da vodimo aktivno kampanju bojkota, dovoljno je samo da kažemo zbog čega smatramo da na izbore ne treba izaći i zašto bismo te izbore ignorisali", rekao je Vučić.

(MONDO)