Plan Studentske liste za sport u Srbiji uključuje smanjenje državnog finansiranja za Zvezdu i Partizan, uz veći naglasak na omladinski sport. O toj temi govorio je bivši predsjednik Aleksandar Vučić koji je poručio da je "razmazio vječite" i da se spreme za promjene.

Izvor: Informer TV/Screenshot

Mnogo pitanja je otvoreno poslije pobede Studentske liste na izborima i promjene vlasti u Srbiji, a možda najveća neizvjesnost vlada oko sporta. Nije tajna da je država u prethodnom periodu izdvajala ogromna sredstva za sport, i te kako pomagala naše najveće klubove Partizan i Crvenu zvezdu, prije svega košarkaške, pa potom i fudbalske klubove, a u planu Studentske liste više se govori o promociji sporta kroz školski sport.

Šta to tačno znači za Zvezdu i Partizan? Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na "Informeru" gdje je upitan da li je istina da će Studentska lista ulagati više novca u "večite", na šta se nasmejao.

"Naravno da neće dobiti više novca", rekao je Vučić: "I Zvezda i Partizan od sledeće godine, posebno košarkaški klubovi, moći će da deru kožu na šiljak. Ali uopšte ne žalim zbog toga, ako me to već pitate".

"Sam sam kriv što sam ih razmazio i što smo ih mi razmazili. Svojim odnosom, poštovanjem koji smo pokazivali, novcem koji smo davali. Mnogo novca, to je bila dobra promocija zemlje. Ali su, ako su za jednu stvar u pravu ovi sa plenuma, to je dobijali su mnogo više od onoga što su bili rezultati. Da budemo sasvim iskreni. I jedni i drugi".

Plan Studentske liste za Zvezdu i Partizan

Kako je pisao list "Vreme", za "male sportove" planiran je Olimpijski fond koji će se finansirati od prihoda od igara na sreću. A, drugačiji rasplet čeka profesionalne klubove. Za njih se predviđa postepen prelazak na model sportskih akcionarskih društava.

Ideja je da ne dođe do nagle privatizacije, kao u pojedinim zemljama, već Studentska lista predlaže višegodišnji tranzicioni period tokom kog bi država najprije morala da utvrdi stvarno stanje klubova. Razmatran je i različit model za smanjenje zavisnosti klubova od državnog finansiranja, među kojima su i javno-privatna partnerstva.

Student Filozofskog fakulteta u Beogradu Nemanja Lukić, koji ima uvid u program za sport, ističe da je postojeći finansijski model finansiranja neodrživ: "Država daje previše novca, a skoro ništa joj se ne vraća", rekao je Lukić za "Vreme" i dodao da to ne znači da bi država prestala da finansira klubove, već da bi se ulaganja vremenom smanjivala, dok bi klubovi morali da razviju druge izvore prihoda, prije svega kroz sponzorstva.

U isto vrijeme bi veći značaj u raspodjeli javnog novca dobili omladinski i rekreativni sport, uz ulaganja u sportsku infrastrukturu. Cilj je da se tranzicija sprovede bez pravnog haosa, koji bi mogao da dovede do gašenja klubova.

Uvode se "vaučeri"

Vidi opis Aleksandar Vučić: "Zvezda i Partizan će da deru kožu na šiljak od sljedeće sezone" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Između ostalog, Studentska lista u svom programu ima i poseban dio posvećen sportu u Srbiji u kome planira da brojne stvari "okrene naopačke", odnosno da se prije svega bavi djecom i sportom, a manje profesionalnim sportom.

"Kvalitet vrhunskog sporta zavisi od širine same baze, bazu u ovom slučaju čine djeca koja treniraju i porodice koje to plaćaju. Država danas novac daje klubovima i savezima, pa od njih zavisi ko će trenirati i pod kojim uslovima. Sport moramo gledati kao preventivnu medicinu, a ne kao trku za rezultatom. Kako bismo promijenili ugao gledišta potrebno je da okrenemo tok novca. Tok novca će pratiti dijete i sportistu", stoji u programu koji ima ukupno pet tačaka.

Sportski vaučer

Svako dijete u osnovnoj i srednjoj školi će dobiti sportski vaučer, pravo se stiče automatski bez provjere prihoda i bez zahtjeva. Iznos je isti za svu djecu i utvrđuje ga ministarstvo svake godine. Vaučerom će biti moguće platiti sportski program, a isplatu bi izvršavalo i provjeravalo ministarstvo. Svaki vaučer koji se ne iskoristi propada. Vaučeri će se koristi isključivo u akreditovanim klubovima iz javnog registra, za najviše dva programa godišnje, a djeca koja nisu u školskom sistemu ostvaruju ga preko Centara za socijalni rad. Svaka sredina, uključujući i seosku, mora imati bar jedan akreditovan klub.

Na ovu temu više je govorio Marko Samardžić, naš bivši odbojkaš, koji je savjetovao Studentsku listu o promjenama koje su bile neophodne nakon promjene vlasti u Srbiji.

Članarine i ispisnice

Uslovljavanje ispisnice ili registracionih papira djeteta naknadom za razvoj biće zabranjeno zakonom. Takav uslov je pravno ništav i ko ga postavi odgovaraće prekršajno i krivično. Klub koji prima javna sredstva naplaćivaće članarinu do dozvoljenog limita koji propiše ministarstvo, a naplate preko limita ili „na crno” će značiti trajni gubitak javnog novca i krivična odgovornost uprave.

Fizičko od prvog razreda

Nacionalnom prosvjetnom savjetu biće predloženo da nastavu fizičkog vaspitanja od prvog do četvrtog razreda vodi profesor fizičkog vaspitanja i da programska fizička aktivnost uđe u vrtiće.

Stipendije za vrhunske sportiste

Vrhunski sport će finansirati Srpski olimpijski fond koji će sredstva dobiti od igara na sreću, a ne od budžeta. Takav namjenski novac bi bio zaštićen i Vlada neće moći da ga preraspodjeli ni u vanrednim okolnostima. Stipendije fonda bi bile izdavane direktno na račun sportiste u tri nivoa.

Stručnost i bezbjednost sportiste