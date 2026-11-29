Politička blokada u Izraelu se produbljuje, pošto su propali pregovori o vladi nacionalnog jedinstva između tehničkog premijera Benjamina Netanjahua i lidera opozicije Gadija Ajzenkota.

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Novi pregovori između suprotstavljenih izraelskih strana za sada nisu u planu, nakon što tehnički premijer Benjamin Netanjahu i lider opozicije Gadi Ajzenkot danas nisu uspjeli da prevaziđu "značajne razlike" u pokušaju da riješe političku blokadu nastalu poslije prošlomjesečnih izbora u Izraelu, prenosi BBC.

Netanjahuov desničarski Likud i Ajzenkotova stranka centra Jašar naveli su da su vodili "poslovne" razgovore o vladi nacionalnog jedinstva, ali izraelski mediji prenose da je zbog dubokih neslaganja odlučeno da se pregovarački timovi više neće sastajati.

Na izborima 27. oktobra Netanjahuov blok osvojio je 53 mandata, a Ajzenkotov savez od četiri stranke 48, tako da nijedna strana nema potrebnu većinu u Knesetu, koji broji 120 poslanika.

Prema izvorima lista Harec, Ajzenkot će nastaviti pregovore sa strankama iz svog bloka, uz ostavljenu mogućnost da im se Likud naknadno pridruži, a rok za sastavljanje vlade ističe mu 6. decembra.

Netanjahu nudio rotirajuću vladu

Današnjem sastanku prethodio je Netanjahuov prijedlog o formiranju vlade sa rotirajućim premijerskim mjestom, bez učešća arapskih stranaka. On je na mreži X poručio da mu liderska odgovornost nalaže da sve stavi po strani i da pristaje da Ajzenkot prvi bude premijer, dok bi on na početku mandata bio njegov zamjenik.

Ajzenkot, bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske kome je predsjednik Isak Hercog povjerio mandat za sastavljanje vlade, prethodno je optužio Likud da namjerno odugovlači pregovore kako bi izazvao nove izbore.

Iako je potpisivanjem sporazuma sa dvije stranke ostvario određeni napredak, njegovo okupljanje većine za smjenu Netanjahua koče teškoće u pregovorima sa ultraortodoksnim partijama i odbijanje gotovo svih jevrejskih stranaka da sarađuju sa arapskim partijama.

Dva arapska saveza osvojila su na izborima rekordnih 19 mandata, što im daje potencijal da presude o novoj vladi. Upravo je taj scenario Netanjahu iskoristio kao argument za vladu jedinstva, upozoravajući na "veliku egzistencijalnu prijetnju" sa kojom se takva vlada ne bi mogla nositi.

Hronična politička nestabilnost

Nijedna stranka u Izraelu nikada nije samostalno osvojila apsolutnu većinu, zbog čega su sve vlade do sada bile koalicione. Koliko je teško doći do dogovora pokazuje i period od 2019. do 2022. godine, kada je održano čak pet izbornih ciklusa jer Netanjahu i njegovi rivali nisu uspijevali da formiraju vlast.

(Mondo)