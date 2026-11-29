Nemanja Šarović, lider pokreta "Ljubav, vera, nada", najavio je svoju kandidaturu za predsjednika Srbije na izborima 27. decembra.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Lider pokreta "Ljubav, vera, nada" Nemanja Šarović saopštio je danas ispred Predsjedništva Srbije da će se kandidovati na predstojećim predsjedničkim izborima, koji su zakazani za 27. decembar.

Svoju kandidaturu objavio je na konferenciji za medije.

"Odlučio sam da se kandidujem za predsjednika Srbije, jer smatram da sam za to najkvalifikovaniji kandidat. Srbija je imala predsjednike koji se nisu pitali, imala je predsjednike koji su se za sve pitali i ni jedno ni drugo nije ispravno. Umjesto predsjednika koji se pita za sve, ja ću biti predsjednik koji pita sve - svaku Vladu, svakog ministra, svaku instituciju i koji pitanja postavlja u ineresu građana. Biću aktivan predsjednik koji je koristan građanima jer smatram da je to ispravno", poručio je Šarović.

Vidi opis "Smatram da sam za to najkvalifikovaniji": Nemanja Šarović najavio kandidaturu za predsjednika Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 20 / 20

(MONDO)