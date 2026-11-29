U BiH sutra će biti sunčano i hladno vrijeme, uz jutarnji mraz i temperaturu do minus 13 stepeni u višim predjelima, dok se u Hercegovini očekuje jaka bura.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost, ali hladno.

Ujutru će biti pretežno vedro i hladno uz mraz, a lokalno duž rijeka i po kotlinama biće prolazne magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus osam do minus četiri, na jugu do četiri, u višim predjelima minus 13, a dnevna od nula do četiri, na jugu do 11, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Duvaće umjeren do jak, istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena i jaka bura, na udare u višim predjelima i olujna.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Kalinovik minus pet, Han Pijesak minus četiri, Sokolac, Čemerno minus tri, Kneževo minus dva, Srebrenica, Rudo i Sarajevo nula, Bijeljina, Foča, Višegrad, Mrkonjić Grad i Bihać jedan, Šipovo, Tuzla, Sanski Most i Zenica dva, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Gacko, Novi Grad, Ribnik, Srbac tri, Livno šest, Bileća devet, Trebinje 10, Mostar 11, te Neum 14 stepeni Celzijusovih.