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Zdravstveni radnici na ulicama Sarajeva: Traže veće plate, najavljuju šatore ispred Vlade

Zdravstveni radnici na ulicama Sarajeva: Traže veće plate, najavljuju šatore ispred Vlade

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Sarajevski zdravstveni radnici danas su organizovali protestno okupljanje i šetnju do zgrade kantonalne Vlade tražeći jednako povećanje plata za sve zaposlene, ujednačavanje koeficijenata i hitno pokretanje pregovora o novom kolektivnom ugovoru.

Protest zdravstvenih radnika u Sarajevu Izvor: Shutterstock

Okupljeni su posebno nezadovoljni neravnopravnim tretmanom i različitim vrednovanjem rada zaposlenih u zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo, kako to predlažu vlasti.

"To ne možemo prihvatiti, jer zastupamo sve zaposlene u zdravstvu, ne samo pojedine grupe", rekao je predsjednik Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Senad Sadiković.

Aktuelni kolektivni ugovor ističe početkom naredne godine, zbog čega sindikat zahtijeva da pregovori o novom ugovoru počnu što prije.

Budući da se nadležni ministar nije odazvao na predložene termine za sastanak, nezadovoljni zdravstveni radnici najavljuju mogućnost postavljanja šatora ispred Vlade Kantona Sarajevo ukoliko se njihovi zahtjevi brzo ne riješe, prenijeli su federalni mediji. 

(Srna)

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Sarajevo zdravstveni radnici protest

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