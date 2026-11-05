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Protest zdravstvenih radnika u Sarajevu: Traže ravnopravno povećanje plata za sve zaposlene

Protest zdravstvenih radnika u Sarajevu: Traže ravnopravno povećanje plata za sve zaposlene

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Zdravstveni radnici u Kantonu Sarajevo danas su protestovali ispred zgrade kantonalne Vlade, zahtijevajući hitne izmjene i dopune kolektivnog ugovora radi jednakog pristupa povećanju plata ljekarima i ostalim radnicima u zdravstvu.

Protest zdravstvenih radnika u Sarajevu Izvor: Smart Life/Unsplash

Zdravstveni radnici traže hitne izmjene kolektivnog ugovora jer je resorni ministar doktorima odobrio veće povećanje plata nego ostalim zaposlenima u zdravstvu.

Od kantonalne vlasti traže hitne izmjene i dopune kolektivnog ugovora, ali i pokretanje pregovora o novom ugovoru kojim bi se definisalo povećanje plata za sve zaposlene u zdravstvu.

Predsjednik Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo Senad Sadiković rekao je da podržavaju povećanje plata, ali smatraju da se prilikom donošenja odluka moraju uzeti u obzir svi zaposleni u zdravstvenom sektoru, a ne samo doktori medicine.

Sadiković kaže da podržavaju povećanje plata doktorima, ali da i ostali zaposleni u zdravstvu moraju imati povećanje.

Prema njegovim riječima, ostalim zaposlenima u zdravstvu potpisano je povećanje koeficijenta za 0,1 odsto, dok je doktorima strukovnim kolektivnim ugovorom odobreno povećanje od 0,3 odsto, i to bez saglasnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Dodao je da su sindikati pristali na minimalno povećanje kako ne bi ugrozili pružanje zdravstvene zaštite.

Sadiković ističe da medicinska sestra u Kantonu Sarajevo danas nema ni prosječnu platu kantona, jer prima 1.730 KM.

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Sarajevo protest zdravstveni radnici

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