Protest u Sarajevu: Mjesecima bez vode, računi isti, mještani poručuju da je to pljačka

Stanovnici sarajevskih naselja Jarčedoli, Pogledine i Popov Gaj protestovali su ispred preduzeća "Vodovod i kanalizacija". Ogorčeni su jer mjesecima nemaju redovno vode, dok im računi stižu u punom iznosu, nazivajući ovakav odnos nadležnih pljačkom građana.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Okupljeni mještani upozorili su na protestu da voda dolazi tek nekoliko sati dnevno, a da zbog slabog pritiska često ne mogu ni bojler da uključe.

"Nit se možeš okupati, nit se možeš oprati. Vazduh pokreće mjerenje i došao mi je isti račun, isto kao i kada sam imao vode. Razlika je bila samo dvije KM, a dva mjeseca nemam vodu. To je pljačka građana", rekao je jedan mještanin Jarčedola.

Jedna od okupljenih građanki podsjetila je da problemi traju mjesecima, a da u posljednja dva mjeseca nemaju dovoljno pritiska ni za toplu vodu.

"Imamo pomalo vode danju. Juče čitav dan nije bilo vode. Jutros je došla u 10, a večeras ne znam da li će doći. Ovo je prevršilo svaku mjeru. Ne znam kome se obratiti, je li ovo 21. vijek ili je 11. vijek", naglasila je ona, piše "Kliks".

Dodala je da se obraćala dežurnoj službi, gdje su joj odgovorili da za to nisu nadležni oni, nego osobe koje održavaju mrežu i otvaraju i zatvaraju ventile. Druga mještanka je istakla da noću mora satima da čeka vodu kako bi održavala higijenu za malu bebu.

"Higijena mora biti stroga, a to oni ne mogu da shvate ili neće. Redovno plaćamo. Vodovod je tu glavni krivac za sve ovo što se dešava. Dovlače se cisterne, točili smo koliko smo uspjeli, ali ovo je stvarno katastrofa", kazala je.

Suša i gubici u mreži

ViK sedmicama sprovodi redukcije vode u Kantonu Sarajevo, navodeći da je stanje na izvorištima loše nakon višemjesečne suše. Dodatni problem je dotrajala mreža, a direktor ViK-a Adnan Šerak je ranije priznao da se u cijevima gubi čak 70 odsto vode.

Prema nalazu Kancelarije za reviziju, u smanjenje gubitaka je od 2018. do 2023. godine uloženo skoro osam miliona KM i kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 48,9 miliona KM, ali preporuke o gubicima do danas nisu sprovedene.

Kantonalno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine nedavno je saopštilo da su osnovni uzrok problema klimatske promjene i sve manja izdašnost izvorišta, iako ogromni gubici u mreži dodatno usložnjavaju situaciju. ViK pritom nema propisan cilj smanjenja gubitaka jer se to, prema navodima resornog ministarstva, tek treba urediti federalnim Zakonom o vodnim uslugama koji još nije donesen.