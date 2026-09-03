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Nakon jučerašnje havarije nastavljaju se sanacije: Mogući prekidi u vodosnabdijevanju širom Banjaluke

Nakon jučerašnje havarije nastavljaju se sanacije: Mogući prekidi u vodosnabdijevanju širom Banjaluke

Autor Dušan Volaš
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Banjalučki "Vodovod" najavio je za danas, 3. septembar, izvođenje novih radova na mreži, zbog čega može doći do privremenih prekida u isporuci vode.

Mogući prekidi u vodosnabdijevanju širom Banjaluke Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Planirane sanacije odvijaće se u ulicama Jovana Raškovića na Paprikovcu, Franca Šuberta na Kočićevom vijencu, Ilije Garašanina u Lazarevu i Hilandarskoj u Priječanima, kao i u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića kod Bijelog dvora i u prigradskom naselju Ramići.

Istovremeno, ekipe zadužene za lokalne vodovode danas su na terenu u Gornjoj Piskavici i Krminama, gdje rade na otklanjanju prijavljenih kvarova.

Pored najavljenih isključenja zbog radova, iz "Vodovoda" upozoravaju na moguće poremećaje u vodosnabdijevanju na sistemima Gašića vrelo i Crno vrelo. Otežana isporuka uzrokovana je, kako se navodi, povećanom potrošnjom vode, a problemi bi posebno mogli pogoditi više zone koje se snabdijevaju sa rezervoara Zvijezda.

Navedene intervencije dolaze dan nakon velike havarije na vodovodnoj mreži u Ulici Duška Koščice. Podsjećamo, zbog ozbiljnog oštećenja i neophodnog zatvaranja glavne cijevi prečnika 500 milimetara, juče je više banjalučkih naselja ostalo bez vode. Suve česme tokom jučerašnjeg dana bile su na Laušu, Paprikovcu, u naseljima Sunca i Mjeseca, kao i u dijelu centra grada, a potpuna normalizacija vodosnabdijevanja na ovim lokacijama očekivala se u večernjim časovima.

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Tagovi

vodovod voda Banjaluka

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