Veliki kvar na cjevovodu u Banjaluci: Više naselja bez vode, normalizacija se očekuje večeras

Zbog velike havarije u Ulici Duška Koščice više banjalučkih naselja ostalo je bez vode. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se večeras.

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Zbog velike havarije na vodovodnoj mreži u Ulici Duška Koščice u Banjaluci, zatvorena je cijev prečnika 500 milimetara, zbog čega je više gradskih naselja ostalo bez vode.

Prema informacijama iz banjalučkog „Vodovoda“, česme su suve u Laušu, Paprikovcu, naseljima Sunca i Mjeseca, kao i u jednom dijelu centra grada.

Ekipe „Vodovoda“ nalaze se na terenu i intenzivno rade na sanaciji kvara.

Iz ovog preduzeća navode da se potpuna normalizacija vodosnabdijevanja očekuje u večernjim satima.