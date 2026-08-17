"Vodovod" javlja da je spojen novi cjevovod: Voda stiže u sjeverni dio Banjaluke, potpuna stabilizacija do kraja dana

Potpuna stabilizacija vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Banjaluke očekuje se do kraja dana nakon što su završeni radovi na spajanju novog cjevovoda na sistemu "Tunjice", saopšteno je iz banjalučkog "Vodovoda".

Izvor: Vodovod Banjaluka

Novi cjevovod promjera 700 milimetara od "Centruma" do rezervoara Tunjice 8. avgusta je ušao u fazu testiranja, a trebalo je da bude pušten u rad do 15. avgusta, ranije su saopštili iz ovog preduzeća.

Puštanjem ovog cjevovoda u rad biće riješeno dopremanje vode do sistema rezervoara "Tunjice", čime će se omogućiti stabilnije vodosnabdijevanje stanovnika sjevernog dijela grada.

Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banjaluci je na snazi plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Dragočaja, Ramića, Prijakovaca i potkozarskih sela.

Iz "Vodovoda" za danas su najavili da su zbog radova privremeni prekidi u vodosnabdijevanju mogući u ulicama Milana Brankovića na Kočićevom vijencu, Dragana Bubića u Rosuljama, Braće Podgornika u Lazarevu i Kosovskoj na Laušu, kao i u Dragočaju i Golešima.

Zbog povećane potrošnje, na sistemima Gašića vrelo i Crno vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju, posebno u višim zonama koje se snabdijevaju sa rezervoara Zvijezda i Đurići.

Takođe, ekipe "Vodovoda" danas će otklanjati kvar na pumpnoj stanici Banjica jedan.