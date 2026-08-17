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"Vodovod" javlja da je spojen novi cjevovod: Voda stiže u sjeverni dio Banjaluke, potpuna stabilizacija do kraja dana

"Vodovod" javlja da je spojen novi cjevovod: Voda stiže u sjeverni dio Banjaluke, potpuna stabilizacija do kraja dana

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Potpuna stabilizacija vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Banjaluke očekuje se do kraja dana nakon što su završeni radovi na spajanju novog cjevovoda na sistemu "Tunjice", saopšteno je iz banjalučkog "Vodovoda".

"Vodovod" javlja da je spojen novi cjevovod: Voda stiže u sjeverni dio Banjaluke, potpuna stabilizacija do kraja dana Izvor: Vodovod Banjaluka

Novi cjevovod promjera 700 milimetara od "Centruma" do rezervoara Tunjice 8. avgusta je ušao u fazu testiranja, a trebalo je da bude pušten u rad do 15. avgusta, ranije su saopštili iz ovog preduzeća.

Puštanjem ovog cjevovoda u rad biće riješeno dopremanje vode do sistema rezervoara "Tunjice", čime će se omogućiti stabilnije vodosnabdijevanje stanovnika sjevernog dijela grada.

Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banjaluci je na snazi plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Dragočaja, Ramića, Prijakovaca i potkozarskih sela.

Iz "Vodovoda" za danas su najavili da su zbog radova privremeni prekidi u vodosnabdijevanju mogući u ulicama Milana Brankovića na Kočićevom vijencu, Dragana Bubića u Rosuljama, Braće Podgornika u Lazarevu i Kosovskoj na Laušu, kao i u Dragočaju i Golešima.

Zbog povećane potrošnje, na sistemima Gašića vrelo i Crno vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju, posebno u višim zonama koje se snabdijevaju sa rezervoara Zvijezda i Đurići.

Takođe, ekipe "Vodovoda" danas će otklanjati kvar na pumpnoj stanici Banjica jedan.

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Tagovi

vodovod Banjaluka voda

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