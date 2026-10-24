Pale suočene sa nestašicom vode: Iz "Vodovoda" upozoravaju na kritično stanje

Vodosnabdijevanje na području Pala i pored nedavno uvedenih redukcija dodatno je otežano zbog katastrofalnog stanja na izvorištima, saopšteno je iz Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija".

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Iz "Vodovoda i kanazlizacije" su obavijestili koridsnike usluga da zbog katastrofalnog stanja na izvorištima i preniskog dotoka vode dolazi do pada pritiska, kao i potpunog nestajanja vode u pojedinim naseljima koja trenutno nisu pod redukcijom.

Uz molbu korisnicima za razumijevanje, upućen je apel da se voda koristi savjesno i racionalno, samo za osnovne životne potrebe.

"Samo racionalnom potrošnjom vode možemo postići normalizaciju u vodosnabdijevanju i omogućiti da svi potrošači imaju dovoljne količine vode za piće i za zadovoljenje higijenskih potreba", navedeno je u saopštenju.

(Srna)