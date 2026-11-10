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Svi potpredsjednici Dačićeve stranke ponudili ostavke: O sudbini rukovodstva odlučivaće Glavni odbor SPS-a

Svi potpredsjednici Dačićeve stranke ponudili ostavke: O sudbini rukovodstva odlučivaće Glavni odbor SPS-a

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Svi potpredsjednici SPS-a ponudili su ostavke nakon što je stranka prvi put ostala bez poslanika u Skupštini Srbije, dok Ivica Dačić nije ponudio ostavku.

Svi potpredsjednici Socijalističke partije Srbije (SPS) ponudili su juče ostavke Izvor: Tačno/RADE PRELIĆ (STF)

Svi potpredsjednici Socijalističke partije Srbije (SPS) ponudili su juče ostavke na funkcije i o tome će se odlučivati na sjednici Glavnog odbora koja će biti održana za sedam do deset dana, saznaje danas agencija Beta.

Sagovornik Bete iz vrha SPS-a rekao je da je Ivica Dačić prihvatio odgovornost za loš izborni rezultat, ali da nije ponudio ostavku.

Na narednom sastanku Glavnog odbora odlučivaće se i o eventualnom učešću na predstojećim izborima za predsjednika Srbije.

SPS je na vanrednim parlamentarnim izborima osvojila 2,13 odsto glasova i prvi put od osnivanja neće imati poslanike u republičkom parlamentu.

Podsjetimo, nakon što je SPS ostao ispod cenzusa na parlamentarnim izborima, na sjednici stranke održanoj u ponedjeljak došlo je do oštrih nesuglasica, a pojedini predstavnici lokalnih odbora zatražili su smjenu rukovodstva, prenela je danas Nova.rs.

(Beta/Mondo)

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Tagovi

Ivica Dačić Srbija SPS ostavke

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