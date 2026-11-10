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Američki avioni premješteni iz baze u Engleskoj zbog prijetnje povezane s Iranom

Američki avioni premješteni iz baze u Engleskoj zbog prijetnje povezane s Iranom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Američko ratno vazduhoplovstvo premjestilo je 13 aviona iz baze Mildenhol u Engleskoj u Škotsku, Španiju i Njemačku zbog bezbjednosne prijetnje za koju se navodi da je povezana s Iranom.

američki vojni avioni Izvor: Shutterstock

Američko ratno vazduhoplovstvo premjestilo je avione iz baze na istoku Engleske zbog prijetnje, rekli su američki zvaničnici agenciji AP.

Savez za praćenje vojnih letova, tim od oko 30 analitičara koji prate vojne i državne letove, saopštio je da je uočio 13 američkih aviona stacioniranih u bazi "Mildenhol" dok odlaze prema bazama u Škotskoj, Španiji i Njemačkoj.

Neki od aviona koji su premješteni bili su stalno smješteni u "Mildenholu", dok su drugi bili u rotaciji i uključivali su kombinaciju aviona "osprej" i tankera za dopunu gorivom u vazduhu, navodi se u saopštenju.

"Vol strit džurnal", koji je prvi izvijestio o evakuaciji pozivajući se na upućene izvore, naveo je da se prijetnja odnosi na Iran.

Premještanje aviona izvršeno je manje od dva mjeseca nakon što su američke vazduhoplovne snage povukle svoje bombardere iz druge baze u Britaniji "Ferford", dok je policija istraživala sumnjivu terorističku zavjeru povezanu sa Iranom.

Bombarderi koji su letjeli iz "Ferforda" korišteni su za napade na Iran tokom sukoba na Bliskom istoku.

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Tagovi

Engleska SAD avioni prijetnje

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