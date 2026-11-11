ECB ubrzava pripreme za digitalni evro: Poznato kada počinje testiranje nove evropske valute

Evropska centralna banka najavila je početak testiranja digitalnog evra u drugoj polovini 2027. godine, dok bi zakonodavni okvir mogao da bude usvojen do kraja ove godine.

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Evropska centralna banka (ECB) ubrzava pripreme za uvođenje digitalnog evra, a pilot-projekat za testiranje njegove tehničke funkcionalnosti, operativnih procesa i korisničkog iskustva trebalo bi da otpočne u drugoj polovini 2027. godine, izjavio je član Izvršnog odbora ECB-a Pjero Ćipolone, prenosi agencija Tačno.

Obraćajući se Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Evropskog parlamenta, Ćipolone je istakao da bi brzo okončanje pregovora između Evropskog parlamenta, Savjeta EU i Evropske komisije omogućilo usvajanje zakonodavnog paketa o jedinstvenoj valuti do kraja ove godine, saopšteno je iz ECB.

Prema njegovim riječima, usvajanje pravnog okvira neophodno je kako bi ECB mogla da završi pripreme za digitalni evro i obezbijedi izvesnost tržištu u pogledu mogućeg datuma njegovog prvog izdavanja.

Ćipolone je upozorio da bi odlaganje usvajanja propisa moglo da pomjeri uvođenje digitalnog evra i dodatno učvrsti zavisnost Evrope od stranih pružalaca platnih usluga.

Pilot-projekat koristiće probnu verziju digitalnog evra koja neće imati status zakonskog sredstva plaćanja, a u njemu će učestvovati zaposleni u Evrosistemu, odabrani pružaoci platnih usluga i trgovci koji će omogućiti testiranje svakodnevnih plaćanja, uključujući kupovinu u prodavnicama i menzama ECB-a i nacionalnih centralnih banaka.

ECB je za učešće u pilot-projektu već odabrala 36 pružalaca platnih usluga, među kojima su banke i nebankarske kompanije, od više od 50 prijavljenih kandidata.

Izbor internet i mobilnih trgovaca koji će testirati plaćanja na daljinu biće objavljen početkom naredne godine.

Ćipolone je naveo da ECB planira da sve relevantne funkcionalnosti digitalnog evra budu tehnički dostupne od njegovog prvog izdavanja, ali da bi postepeno uvođenje u prodavnicama omogućilo učesnicima na tržištu dovoljno vremena za prilagođavanje.