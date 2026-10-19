Skriveno blago u sitnišu: Da li u džepu nosite "jaje na oko"?

Obična kovanica od dva evra može vrijediti pravo malo bogatstvo. Rijetka prigodna izdanja i novčići sa fabričkim greškama na tržištu dostižu cijenu od više hiljada evra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kovanice od dva evra svakodnevno nam prolaze kroz ruke, a da pritom gotovo nikada ne obraćamo pažnju na njihove detalje. Međutim, među njima postoje rijetki primjerci za koje su kolekcionari spremni da izdvoje stotine, pa čak i hiljade evra. Posebno su tražena ograničena prigodna izdanja i kovanice sa greškama nastalim tokom proizvodnje.

Ipak, nije svaka kovanica sa neobičnim motivom vrijedna. Presudni su njena rijetkost, godina izdanja, očuvanost i eventualne fabričke greške.

Jedan od najpoznatijih primjera je prigodna kovanica od dva evra koju je Monako izdao 2007. godine, povodom 25. godišnjice smrti princeze Grejs Keli, nekadašnje holivudske glumice.

R. B. Baron

Iskovan je samo 20.001 primerak, zbog čega je ova kovanica postala izuzetno tražena među kolekcionarima. Prepoznaje se po portretu princeze, natpisu MONACO i godini 2007, a na njoj se nalazi i oznaka autora portreta R. B. Barona.

Prema procjenama kolekcionarskog tržišta, njena vrijednost kreće se oko 3100 evra, u zavisnosti od stanja i uslova prodaje.

Ali postoji važan detalj: ova kovanica nije bila namijenjena redovnom opticaju, već se prodavala kolekcionarima. Zato su šanse da je slučajno pronađete u novčaniku veoma male.

Osim rijetkih prigodnih izdanja, kolekcionarima su zanimljive i kovanice na kojima je tokom proizvodnje došlo do greške.

Jedna od poznatijih se naziva "jaje na oko". Riječ je o grešci kod koje središnji dio kovanice nije pravilno smješten unutar spoljašnjeg prstena, pa se metali neobično preklapaju. Takav izgled podsjeća na jaje na oko.

Prema procjenama koje prenose evropski mediji, primjerci sa tom greškom mogu vrijediti oko 100 evra. Kovanice na kojima su dvije strane znatno zakrenute jedna u odnosu na drugu mogu dostići cijenu od oko 200 evra, dok se za neke primerke iskovane na pogrešnoj metalnoj pločici pominju i iznosi do 650 evra.

Posebno zanimljiv primjer dolazi iz Njemačke. Prigodna kovanica od dva evra iz 2021. godine, posvećena saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, u jednom je slučaju greškom iskovana na metalnoj pločici namijenjenoj kovanici od jednog evra.

Zbog toga su boje njenih dijelova obrnute: spoljašnji prsten je zlatne boje, a središte srebrne. Osim toga, teži 7,50 grama umjesto uobičajenih 8,50 grama.

Ogromna vrijednost

Prema procjeni trgovca numizmatičkim predmetima Münzen Müller, uporediv primjerak sa takvom greškom može vrijediti oko 1200 evra.

Ako među sitnišem primijetite kovanicu koja se razlikuje od ostalih, prvo provjerite državu izdavanja, godinu i motiv. Korisno je uporediti je sa fotografijama zvaničnih izdanja, koje objavljuje i Evropska centralna banka.

Posebnu pažnju obratite na neobičan položaj središnjeg dijela, zakrenute strane ili druge moguće fabričke nepravilnosti. Ali imajte na umu da oštećenja nastala korišćenjem nisu isto što i greške u kovanju.

Ako posumnjate da imate rijedak primjerak, najbolje je zatražiti mišljenje numizmatičara ili specijalizovane aukcijske kuće. Važno je i da kovanicu ne čistite niti polirate. Takvi postupci mogu oštetiti njenu površinu i smanjiti kolekcionarsku vrijednost.

(Mondo)