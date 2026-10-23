Vladimir iz Zagreba ima jednu od najvrijednijih kovanica na svijetu: "Nude mi zlato i automobile, ali ne spuštam cijenu"

Vladimir iz Zagreba posjeduje rijetku kovanicu od dva evra za koju dobija nesvakidašnje ponude, ali uprkos interesovanju kupaca ne pristaje da spusti cijenu.

Izvor: Shutterstock.com/Salah Ait Mokhtar

Novčić nominalne vrijednosti svega dva evra za Vladimira iz Zagreba predstavlja pravo kolekcionarsko blago. Iako mu zainteresovani kupci nude zlato, srebro, pa čak i automobile, on ne želi da ga proda ispod cijene koju je odredio - 4.000 evra.

Riječ je o rijetkoj kovanici koju je Monako izdao 2007. godine, povodom 25. godišnjice smrti princeze Grejs Keli, nekadašnje holivudske glumice i supruge kneza Renijea III.

Ono što ovaj novčić čini posebno zanimljivim jeste njegova ograničena serija. Iskovan je u svega 20.001 primjerku, zbog čega je postao tražen među numizmatičarima.

Za novčić mu nude i automobile

Vladimir se kolekcionarstvom bavi gotovo tri decenije, a kovanicu sa likom Grejs Keli čuva u originalnom pakovanju, unutar zaštitne kapsule iz koje, kako tvrdi, nikada nije vađena.

Za Večernji list ispričao je da je autentičnost primjerka potvrdio numizmatičar iz Monte Karla, koji je po profesiji advokat.

Cijenu je formirao nakon što je uporedio ponudu na kolekcionarskom tržištu, uključujući i oglase na platformi eBay.

Iako se kupci javljaju, prodaja još nije realizovana.

"Dobijao sam svakakve ponude: zamjenu za zlato, srebro, automobil, čak i prijedlog da mi se polovina iznosa plati odmah, a druga polovina za godinu dana. Ali meni nije hitno da prodam", ispričao je Vladimir za Večernji list.

Naglasio je da nema namjeru da odustane od traženog iznosa.

"Nisam uspio da je prodam i nije mi žao. Neću spuštati cijenu. Ima zainteresovanih, ali uvijek je to nekako neozbiljno", rekao je.

Kovanica je oglašena na hrvatskoj platformi Njuškalo, a zainteresovani mogu da je pogledaju u Zagrebu, uz prethodni dogovor.

Kolekciju počeo da stvara još 1997. godine

Vladimir je prve korake u numizmatici napravio 1997. godine, kada je počeo da sakuplja hrvatske prigodne kovanice od 25 kuna.

Njegova kolekcija vremenom se proširila na brojne vrste kovanica, uključujući primjerke od zlata, srebra i bakra. Posebno ga zanimaju rijetka izdanja od plemenitih metala, sa sertifikatima i malim tiražima.

Redovno posećuje sajmove u Hrvatskoj i drugim evropskim zemljama, gdje upoznaje kolekcionare i učestvuje u kupovini, prodaji i razmjeni.

"Numizmatika je meni strast i ljubav. Ja sam hrčak, kolekcionar. Suština je u posjedovanju", objasnio je.

Posebnu kolekciju čuva za kćerku

Pored primjeraka koje kupuje i prodaje, Vladimir ima i zbirku koju ne stvara prvenstveno zbog novca.

Za kćerku, rođenu 2017. godine, sakuplja kovanice iz različitih zemalja koje su izdate upravo te godine, kao i srebrnjake težine jedne unce iz 2017.

Želja mu je da joj jednog dana ostavi kolekciju koja će imati i sentimentalnu vrijednost, kao uspomenu na godinu njenog rođenja.

Kovanica sa likom Grejs Keli, međutim, i dalje čeka kupca. Vladimir je spreman da je proda, ali samo onome ko bude želio da plati punih 4.000 evra.

(Večernji list/Mondo)