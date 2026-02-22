logo
Ovi novčići vrijede više od milion evra, a ne razlikuju se mnogo od običnih: Evo u čemu je tajna

Ovi novčići vrijede više od milion evra, a ne razlikuju se mnogo od običnih: Evo u čemu je tajna

Novčići Edvarda VIII, koji je vladao samo 326 dana 1936, danas vrijede više od milion funti, a originali se gotovo isključivo nalaze u muzejima i privatnim kolekcijama.

novčići Izvor: Shutterstock

Britanci su pozvani da obrate pažnju na izuzetno rijedak novčić koji danas vrijedi pravo bogatstvo, jedna njegova verzija prodata je 2020. godine za čak milion funti (1.143.400 evra).

Kada je riječ o kolekcionarstvu kovanica, na njihovu vrijednost utiče više faktora, ali je rijetkost gotovo uvijek presudna. Što je novčić rjeđi, to su kolekcionari spremniji da izdvoje veće iznose. Upravo je takav slučaj sa jednim posebnim primjerkom iz vrlo specifičnog perioda britanske istorije.

U videu objavljenom na društvenoj mreži TikTok, stručnjak poznat pod imenom "Coin Collecting Wizard" savjetovao je pratioce da obrate pažnju na kovanice sa likom kralja Edvarda VIII. Ove kovanice su izuzetno rijetke jer je Edvard VIII vladao svega 326 dana tokom 1936. godine, prije nego što je abdicirao kako bi se oženio Volis Simpson.

Zbog tako kratke vladavine, njegovi novčići nikada nisu zvanično pušteni u opticaj, piše britanski Miror. Prema Vikipediji, Edvard je izazvao ustavnu krizu svojom namjerom da se oženi Volis Simpson, Amerikankom koja se razvela od prvog muža i bila u postupku razvoda od drugog.

Premijeri Ujedinjenog Kraljevstva i Dominiona usprotivili su se tom braku, tvrdeći da je razvedena žena sa dva živa bivša muža politički i društveno neprihvatljiva kao buduća kraljica supruga. Pored toga, takav brak bio bi u suprotnosti s Edvardovim položajem formalnog poglavara Anglikanske crkve, koja u to vrijeme nije odobravala ponovno stupanje u brak nakon razvoda ukoliko je bivši supružnik još uvijek živ.

Edvard je znao da bi vlada Stenlija Boldvina podnijela ostavku ako bi do braka došlo, što bi moglo da izazove opšte izbore i ugrozi njegov status politički neutralnog ustavnog monarha. Kada je postalo jasno da ne može da oženi Simpsonovu i istovremeno ostane na prestolu, abdicirao je.

Naslijedio ga je njegov mlađi brat

"Zamislite novčić toliko rijedak da vrijedi više od milion funti. Edvard VIII bio je kralj samo 326 dana 1936. godine prije nego što je abdicirao. Tokom tog perioda nijedna kovanica nije zvanično izdata", objasnio je stručnjak.

Ipak, izrađeno je nekoliko probnih primjeraka, uključujući zlatne suverene i penije, što ih danas svrstava među najrjeđe britanskekovanice ikada. Prema navodima kompanije Šards, jedan zlatnik Edvarda VIII prodat je 2020. godine za milion funti.

Zanimljivo je da ga je američki kolekcionar kupio 2014. za 516.000 funti, a zatim je šest godina kasnije prodat anonimnom kolekcionaru iz Ujedinjenog Kraljevstva za gotovo dvostruko veći iznos. Time je postao najskuplja britanska kovanica ikada prodata.

Česte replike

Iz kompanije Chards navode da je taj primjerak dio serije od samo šest zlatnih suverena od 22 karata, izrađenih kao probni set 1936. godine. Od tih šest komada, četiri se nalaze u muzejima, dok su preostala dva u privatnim kolekcijama.Stručnjaci ipak upozoravaju na oprez.

Ako naiđete na kovanicu sa likom Edvarda VIII, velika je vjerovatnoća da je u pitanju replika.

"Budite oprezni ako je vidite u prodaji – gotovo sigurno je kopija. Originali se nalaze u muzejima ili privatnim kolekcijama. Obratite pažnju na detalje, posebno na lik kralja Edvarda VIII na aversu (prednjoj strani) kovanice", poručio je stručnjak.

 (Kamatica/MONDO)

