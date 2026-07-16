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Presedan u Americi: Pogledajte kako izgleda novčić sa likom Donalda Trampa

Presedan u Americi: Pogledajte kako izgleda novčić sa likom Donalda Trampa

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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SAD će izdati novčanice sa potpisom Donalda Trampa i prigodne kovanice povodom 250. godišnjice, izazivajući pravne rasprave.

Novčić sa likom Donalda Trampa Izvor: Shutterstock

Stanovnici SAD-a uskoro će na novčanicama moći da vide potpis predsjednika Donalda Trampa, dok će se njegov portret naći na prigodnom novčiću. Ova odluka otvorila je pitanje da li se time krši savezni zakon koji zabranjuje prikazivanje živih predsjednika na američkom novcu.

Povodom 250. godišnjice osnivanja Sjedinjenih Američkih Država, Američka kovnica novca (U.S. Mint) izdaje prigodne kovanice od jednog dolara sa Trampovim likom. Administracija tvrdi da je to dozvoljeno zakonom iz 2020. godine, koji ministru finansija daje ovlašćenje da izdaje kovanice od jednog dolara "sa motivima koji simbolizuju 250. godišnjicu Sjedinjenih Država".

Na kovanici će se nalaziti Trampov aktuelni predsjednički portret, a ne dizajn koji je preporučila Komisija za likovne umjetnosti, čije je članove imenovao sam Tramp. Konačnu odluku donio je ministar finansija.

Besent: Možemo da stavimo lik žive osobe na kovanicu

Američki ministar finansija Skot Besent, čiji će se potpis takođe nalaziti na novčanicama, predstavio je promjene na televiziji Foks Njuz i izjavio da je prikazivanje Trampa na kovanici u skladu sa zakonom.

"Kao ministar finansija imam samo dva uslova: na novcu negdje mora da piše In God We Trust i na njemu ne smije da bude prikazana živa osoba. Međutim, povodom 150. godišnjice izdata je kovanica sa Kalvinom Kulidžom, tako da možemo da stavimo lik žive osobe na kovanicu", rekao je Besent.

Besent je u emisiji pokazao i nove novčanice od 100 dolara. Trampov potpis nalazi se u donjem lijevom uglu, odmah iznad potpisa ministra finansija. Trampova administracija već neko vrijeme nastoji da predsjednikov lik i potpis stavi na američki novac, uz obrazloženje da se time obilježava 250. godišnjica osnivanja SAD.

Kovanice se razlikuju od zlatnika

Administracija tvrdi da je Trampov portret na kovanici od jednog dolara dozvoljen Zakonom o redizajnu opticajnih kolekcionarskih kovanica iz 2020. godine, kojim je ministru finansija dato ovlašćenje da izdaje takve kovanice tokom jedne godine, počev od januara 2026.

Prigodna kovanica sa likom Kalvina Kulidža izdata je 1926. godine, dok je još bio predsjednik, povodom 150. godišnjice osnivanja SAD. Međutim, izazvala je brojne kontroverze, a većina primjeraka kasnije je pretopljena, piše Vošington Post.

Prigodne kovanice od jednog dolara razlikuju se od zlatnika izrađenih od 24-karatnog zlata, na kojima se nalazi drugačiji prikaz Trampa.

Podsjetimo, administracija Donald Trampa ranije je tražila izradu novčanice od 250 dolara sa Trampovim likom, što bi bio presedan u američkoj istoriji.

(Index/MONDO)

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