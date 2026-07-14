Tramp odustao od takse za Ormuski moreuz

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da odustaje od takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, zamijenivši je velikim investicionim sporazumima sa zemljama Zaliva.
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će prethodno najavljena taksa od 20 odsto za tranzit kroz Ormuski moreuz biti zamijenjena raznim trgovinskim i investicionim sporazumima između zemalja Zaliva i Vašingtona.
"Te investicije će biti masovne, ali istovremeno i izuzetno dobre za njih i njihovu budućnost. Kao što svi znaju, imamo najveću dolarsku investiciju u SAD od bilo koje zemlje u istoriji, ali ove nove investicije će učiniti taj broj još većim", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".
On je dodao da će dodatni milioni doći u SAD preko fabrika, postrojenja, opreme, a biće otvorena i nova radna mjesta.
Američki predsjednik insistira da je moreuz otvoren za sva plovila osim za Iran, tvrdeći da iransko rukovodstvo vodi zemlju "putem potpunog uništenja".