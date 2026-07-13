Donald Tramp ipak nije "kriv" za najsporniju odluku Svjetskog prvenstva?

Folarin Balogun je igrao protiv Belgije uprkos crvenom kartonu, a odluku je donio predsjednik komisije Mohamed al Kamali bez konsultacija.

Izvor: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Američki fudbaler Folarin Balogun igrao je za Sjedinjene Američke Države protiv Belgije u osmini finala Svjetskog prvenstva iako je utakmicu ranije - protiv Bosne i Hercegovine - dobio direktan crveni karton. Pravila govore da za njega slijedi najmanje jedan meč suspenzije, ali posle poziva američkog predsjednika Donalda Trampa vidjeli smo da se pravila mogu i drugačije tumačiti, čak i ona za koja smo mislili da su nedodirljiva.

FIFA je odlučila da Balogunu dopusti da igra, tumačeći njegovu kaznu kao "uslovnu na godinu dana" (?), što je zaista bacilo ljagu na čitav turnir koji ne djeluje da je baš po pravilima. Sada su se pojavile i nove informacije o tome kako je uopšte Disciplinska komisija mogla da donese ovakvu sramnu odluku.

Samo jedan čovjek donio odluku?

Kako piše britanski "Tajms", predsjednik komisije Mohamed al Kamali iz Ujedinjenih Arapskih Emirata samostalno je donio ovu odluku, bez konsultacije sa preostalih 17 članova koji su podigli glas zbog toga.

U pitanju je inače advokat iz Emirata koji već dvadesetak godina ima razne funkcije u sportskim odborima i savezima, tako da je bio zapravo osnivač profesionalne lige u svojoj zemlji, pa član Etičkog odbora FIFA, a radio je i pri drugim azijskim i olimpijskim odborima.

Ipak, iako je "sam" donio odluku, ne smije se zaboraviti da je Tramp otkrio da je zvao Infantina da "sredi stvar", poslije čega je reprezentacija SAD iznenada dobila pojačanje u napadu protiv Belgije.

To joj pak nije pomoglo, Belgija je slavila 4:1 i prošla je u četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje ju je kasnije zaustavila Španija.

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(MONDO)