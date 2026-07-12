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Iran pogodio brod u Ormuskom moreuzu na pragu dogovora sa Amerikom, Tramp naredio novi napad

Iran pogodio brod u Ormuskom moreuzu na pragu dogovora sa Amerikom, Tramp naredio novi napad

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Tramp otkrio da je otvoren Ormuski moreuz nakon novog talasa napada Sjedinjenih Država na Iran.

Iran napao američki brod Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je danas u razgovoru sa američkim medijima govorio o jučerašnjim napadima na Iran i to baš u trenucima kada su dvije strane bile blizu sporazuma, prenosi britanski list "Gardijan". Prvo je u razgovoru za "CNN" otkrio da su Sjedinjene Države i Iran bili blizu sporazuma u subotu 12. jula.

"Sjedinjene Američke Države i Iran su bili blizu sporazuma u subotu nakon neuspešnih pregovora u Omanu između Irana i Omana o prolasku brodova kroz južni dio Ormuskog moreuza. Pristali su skoro na sve i onda su odjednom, dva sata kasnije, pogodili brod dronom.

Ti ljudi su... Nešto nije u redu sa njima, žestoko smo ih napali sinoć", rekao je Tramp.

Američki predsiednik je na istu temu govorio i za "NBC News". Naveo je da je sada otvoren Ormuski moreuz za prolaz komercijalnih brodova.

"Ormuski moreuz je otvoren za komercijalni saobraćaj iako je Iran govorio da je prolaz zatvoren", naveo je Tramp.

Da podsietimo, Tramp je u subotu 12. jula saopštio da je spremio instrukcije za napad na Iran u slučaju atentata na njega. Iran i Sjedinjene Države sve češće napadaju jedni druge iako je snazi prekid vatre.

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Donald Tramp Iran SAD

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