Senzacionalno otkriće: Dječak u Berlinu pronašao novčić iz drevne Troje star 2.300 godina

Jedan 13-godišnjak, šetajući berlinskim zapadnim naseljem Špandau, pronašao je bronzani novčić star oko 2.300 godina, koji se vezuje za drevni grčki grad Troju.

Izvor: Shuttershtock

Za arheologa Jensa Henkera iz Berlinskog zavoda za nasljeđe, koji je bio zadužen za analizu nalaza, to je bila situacija kakvu nije vidio u svojoj karijeri.

"Ovaj mladić je shvatio da je pronašao nešto zanimljivo i želio je da sazna više o tome", rekao je Henker za "Dojče vele".

Poslije višestrukih ispitivanja i analiza utvrđeno je da novčić definitivno potiče iz drevnog grada Troje, čiji se ostaci nalaze na teritoriji današnje Turske.

Naučnici kažu da je ovo prvi nalaz iz grčke antike i, iako postoje neki drugi nalazi u NJemačkoj iz ovog perioda, oni su veoma rijetki.

Trgovinske mreže između sjeverne Evrope i starih Rimljana dobro su dokumentovane, ali se malo zna o vezama između starih Grka i germanskih plemena u gvozdenom dobu.

"Grci ne pišu o nama u NJemačkoj, smatrali su nas varvarima. LJudi u današnjoj NJemačkoj uopšte nisu pisali, tako da zaista zavisimo od ovih nalaza da bismo saznali više o potencijalnim vezama", smatra Henker.

Novčić datira iz helenističkog perioda, iz 281. i 261. godine prije nove ere.

NJegove reference na staru Grčku su jasne: na jednoj strani prikazuje boginju ratnicu Atinu, koja nosi korintski šlem, a na drugoj Atina nosi pokrivalo za glavu i ima koplje i vreteno.

Mali bronzani novčić teži samo sedam grama i promjera je 12 milimetara. Novčić je trenutno izložen u berlinskom muzeju PETRI.