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Dervenćanin uhapšen u Doboju: Policija pronašla veću količinu falsifikovanih evra (FOTO)

Dervenćanin uhapšen u Doboju: Policija pronašla veću količinu falsifikovanih evra (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 juče su uhapsili A.P. sa područja Dervente zbog sumnje da je počinio krivično djelo krivotvorenje novca.

Hapšenje u Doboju falsifikovanje evra Izvor: PU Doboj

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, policija je 27. oktobra oko 17.40 časova na području Doboja kontrolisala tri lica, a tom prilikom je kod A.P. pronađena i oduzeta veća količina novčanica evra za koje je utvrđeno da su falsifikovane.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, a policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju krivičnog djela.

Izvor: PU Doboj

Iz Policijske uprave Doboj apelovali su na građane da budu oprezni prilikom novčanih transakcija i obrate pažnju na izgled novčanica.

Ukoliko posumnjaju da je novčanica neispravna, odnosno falsifikovana, građani to mogu prijaviti najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatan broj telefona 122.

(Mondo)

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Tagovi

Doboj evro novac falsifikat

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