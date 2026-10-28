Dervenćanin uhapšen u Doboju: Policija pronašla veću količinu falsifikovanih evra (FOTO)

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 juče su uhapsili A.P. sa područja Dervente zbog sumnje da je počinio krivično djelo krivotvorenje novca.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, policija je 27. oktobra oko 17.40 časova na području Doboja kontrolisala tri lica, a tom prilikom je kod A.P. pronađena i oduzeta veća količina novčanica evra za koje je utvrđeno da su falsifikovane.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, a policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju krivičnog djela.Izvor: PU Doboj
Iz Policijske uprave Doboj apelovali su na građane da budu oprezni prilikom novčanih transakcija i obrate pažnju na izgled novčanica.
Ukoliko posumnjaju da je novčanica neispravna, odnosno falsifikovana, građani to mogu prijaviti najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatan broj telefona 122.
(Mondo)