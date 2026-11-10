"Mrzim neke od svojih neprijatelja i uvijek ću ih mrziti": Trampova izjava izazvala kritike

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je za CBS da ne može da oprosti političkim protivnicima ni kao uslov za raj. Njegovo priznanje da ih mrzi izazvalo je oštre kritike hrišćanskih konzervativaca.

Izvor: MICK TSIKAS/AAP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne može da oprosti svojim političkim protivnicima, čak ni kada bi mu oprost bio uslov za odlazak u raj. U intervjuu za CBS-ovu emisiju "60 Minutes" otvoreno je priznao da mrzi neke od svojih protivnika i da će ih, kako kaže, uvek mrzeti.

Tramp je o tome govorio u razgovoru sa novinarom Rosom Douthatom, koji ga je pitao o smrti, vjeri i zagrobnom životu. Predsjednik je rekao da sebe smatra religioznom osobom i da se nada odlasku u raj.

"Mrzim neke od svojih neprijatelja i uvek ću ih mrzeti"

Douthat ga je potom pitao da li bi mogao da oprosti ljudima poput bivšeg direktora FBI-ja Džejmsa Komija i bivše predsjednice Predstavničkog doma Nensi Pelosi kada bi to bio jedini uslov za ulazak u raj.

Tramp je odgovorio da bi mu bilo jednostavno da kaže kako im oprašta, ali da to ne bi bilo iskreno.

"Smatram da su izrazito nepošteni ljudi, jako loši ljudi, jako loši za našu zemlju. Volim našu zemlju mnogo više nego što mogu voljeti takve ljude", rekao je Tramp.

Kada ga je Douthat direktno upitao da li to znači da im ne bi oprostio, predsjednik je odgovorio: "Odgovor je ne. Želim da budem iskren, ne".

Novinar je zatim pitao da li bi isto odgovorio i pred Božjim sudom. Tramp je ponovio da ne bi mogao da oprosti, spomenuvši krivične postupke i pokušaje njegovog opoziva.

"Vjerovatno to ne bih mogao da učinim, ne, jer zaista mrzim neke od svojih neprijatelja i uvijek ću ih mrziti", rekao je Tramp.

Douthat je predsjednika upitao kako, nakon svega što je postigao i dobio u životu, ipak ne može da pronađe snage da oprosti svojim protivnicima.

"Predsjedniče, imali ste najsrećniji i najnevjerovatniji život od svih Amerikanaca tokom cijelog mog života, a sada mi govorite da u svom srcu ne možete da pronađete oprost za neke od svojih neprijatelja? Nakon svega što vam je dato?", upitao je Douthat.

Tramp je ostao pri odgovoru da bi mogao jednostavno da kaže ono što se od njega očekuje, ali da ne želi da glumi oprost koji ne osjeća.

Na komemoraciji Čarliju Kirku rekao da mrzi protivnike

Razgovor se nadovezao na Trampov nastup na komemoraciji ubijenom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku u septembru.

Kirkova udovica Erika tada je govorila o hrišćanskom oprostu i poručila da oprašta ubici svog supruga.

Tramp je nakon njenog govora izjavio da se po tom pitanju razlikuje od Kirka.

"Tu se nisam slagao sa Čarlijem. Mrzim svoje protivnike i ne želim im dobro", rekao je Tramp.

Njegova izjava je izazvala neprijatan smeh u publici, nakon čega se predsednik izvinio Eriki Kirk.

Izjave izazvale kritike među hrišćanima koji ga podržavaju

Trampove izjave u intervjuu za CBS izazvale su reakcije dela američkih hrišćanskih konzervativaca, koji su ga godinama politički podržavali.

Kako piše "Voks", posebno su zanimljive kritike koje dolaze od evangelista, katolika i drugih hrišćana povezanih sa američkom vjerskom desnicom.

Među njima je konzervativni pisac Rod Dreher, koji je na društvenim mrežama oštro kritikovao predsjednikov odnos prema političkim protivnicima.

"Bože moj. Bože moj. Kakva sitničavost i mržnja u srcu tog čovjeka. Doslovno je lik iz Danteovog 'Pakla'. Uprkos tome što je toliko toga dobio u životu, svoje neprijatelje mrzi više nego što se boji Boga", napisao je Dreher.

"Voks" ističe da su Trampovi hrišćanski saveznici ranije mogli da opravdavaju njegove postupke tvrdnjom da je nesavršen čovjek koji ipak može da čini dobro. Njegovo izričito odbijanje oprosta sada otvara dodatna pitanja o odnosu njegovih javnih stavova i hrišćanskih vrijednosti.

Oprost neprijateljima jedno je od središnjih hrišćanskih učenja. U molitvi "Oče naš" vjernici traže oprost sopstvenih grehova kao što i sami opraštaju onima koji su se o njih ogriješili.

(MONDO)