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Tramp želi šefa UFC-a u Bijeloj kući: Dejni Vajtu ponudio mjesto portparola

Tramp želi šefa UFC-a u Bijeloj kući: Dejni Vajtu ponudio mjesto portparola

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je mjesto portparola Bijele kuće ponudio predsjedniku UFC-a Dejni Vajtu.

Tramp ponudio mjesto portparola Bijele kuće Dejni Vajtu Izvor: Profimedia

"Drago mi je da objavim da je velikom Dejni Vajtu, borcu i ratniku, ponuđeno mjesto portparola SAD. Dejna, molim te, prihvati posao", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je dodao da je zamolio Vajta da za svoje pomoćnike postavi Islama Mahačeva i Habiba Nurmagomedova, ako pristane da postane portparol Bijele kuće.

UFC (Ultimate Fighting Championship) je najveća i najprestižnija svjetska organizacija za mješovite borilačke vještine (MMA). 

(Srna)

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Donald Tramp Dejna Vajt

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