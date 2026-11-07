"Studentski virus se proširio Amerikom": Hrvatski voditelj ismijavao Trampa, pa spomenuo Vučića, Mitrovića i Vučićevića

Zoran Šprajc ismijao je Trampov izborni poraz, pa u sve umiješao Vučića, Mitrovića i Vučićevića.

Izvor: RTL Youtube printscreen

Hrvatski novinar i televizijski voditelj Zoran Šprajc u svojoj emisiji "Stanje nacije" osvrnuo se na izborni poraz Donalda Trampa i republikanaca u SAD, ali je u svom satiričnom stilu u priču uključio i Srbiju, odnosno bivšeg predsjednika Aleksandra Vučića, vlasnika TV Pink Željka Mitrovića i urednika Informera Dragana J. Vučićevića.

Šprajc je u emisiji napravio poređenje između političkih događaja u Americi i dešavanja u Srbiji, povezujući Trampov izborni neuspjeh sa ranijim izjavama i pojavljivanjima dvojice medijskih vlasnika i urednika koji su dali podršku američkom predsjedniku.

U jednom dijelu emisije podsjetio je na izjavu Željka Mitrovića iz emisije "Hit tvit", kada je vlasnik Pinka najavio put u SAD i gostovanje kod Trampa na njegovom imanju Mar-a-Lago.

"Biću odsutan tri dana, idem u Ameriku, biću gost predsjednika Trampa u Mar-a-Lagu", rekao je tada Mitrović.

Izvor: RTL Youtube printscreen

Nakon toga uslijedio je dio u kojem je Šprajc rekao kako je američki predsjednik navodno "zaražen" političkim neuspjehom iz Srbije.

"Vlasnik Pinka, suprotno propisanim epidemiološkim mjerama, stajao je od Aleksandra Vučića na manje od dva metra udaljenosti, što je bez sumnje dovelo do Mitrovićeve zaraze 'studentskim virusom'. Njemu je prešlo od Vučića, pa je takav zaražen išao u Mar-a-Lago, a tu je u bliskom kontaktu zarazio i Trampa, pa se virus poraza proširio cijelom Amerikom", rekao je Šprajc.

U nastavku emisije pomenuo je i Dragana J. Vučićevića, urednika Informera, podsjetivši na njegovo pojavljivanje u televizijskoj emisiji u majici sa likom Donalda Trampa, neposredno pred američke izbore.

"Da jedno zlo ne dođe samo, Trampu i njegovima nije pomoglo ni što je dva dana pre izbora Vučićevo plemenito grlo Dragan J. Vučićević iz 'štale' zvane Informer konačno presvukao majicu", rekao je hrvatski voditelj, a potom pustio isječak iz Vučićevićeve emisije u kojem je objasnio zbog čega je izabrao baš takvu majicu.

Izvor: RTL Youtube printscreen

"Pitate se vjerovatno zašto sam u majici sa likom predsjednika Amerike Donalda Trampa. Pa zato što je predsjednik Amerike na ovom svijetu, na ovoj planeti danas najveći i najkonkretniji zaštitnik slobode govora i slobode medija", rekao je Vučićević.

Šprajc je svoj komentar završio vraćajući na "širenje virusa" iz Srbije u Ameriku.

"Dakle, Trampa su pelcovali i Mitrović i Vučićević, a kad te pelcuju takvi vrtlari, po srpski baštovani, nesreća se nije mogla ne primiti", rekao je hrvatski voditelj.

(Mondo)