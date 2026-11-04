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REM zabranio jutarnji program televiziji „Informer“ na sedam dana

REM zabranio jutarnji program televiziji „Informer“ na sedam dana

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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REM zabranio emitovanje jutarnjeg programa TV Informer na sedam dana. Ispred sjedišta protest podrške, vlasnik Dragan J. Vučićević odluku nazvao sramotnom.

REM zabranio jutarnji program televiziji Informer na sedam dana Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Regulatorno tijelo za elektronske medije (REM) u Srbiji zabranilo je na sedam dana emitovanje jutarnjeg programa televiziji "Informer", dok je istovremeno ispred sjedišta REM-a u Beogradu održan protest u znak podrške ovoj televiziji.

Zabrana se odnosi na emisiju "Prve info".

Članovi Savjeta REM-a donijeli su i nacrt pravilnika o imenovanju članova upravnih odbora javnih servisa RTS-a i RTV-a.

Na sjednici ovog tijela advokati televizije "Informer" zatražili su da se ovakav postupak obustavi, navodeći da zabrana ne može biti prva mjera, da je REM pristrasan jer i neke druge televizije u Srbiji, koje su registrovane u drugim zemljama, a nisu pod nadležnošću REM-a, izražavaju političke stavove.

Vlasnik televizije "Informer" Dragan J. Vučićević rekao je da je ovo sramotna i nezakonita odluka bez ikakvih argumenata, te da njegova televizija ranije nikad nije ni opomenuta, ocijenivši da će vjerovatno sljedeće sedmice REM "ugasiti `Informer`".

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