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Užas u Novom Sadu: Majka osumnjičena da je ubila bebu

Užas u Novom Sadu: Majka osumnjičena da je ubila bebu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Majka A. Š. uhapšena je zbog sumnje da je ubila svoju ćerku u Novom Sadu.

policija srbija Izvor: Shutterstock

Majka A. Š. (33) uhapšena je zbog sumnje da je 2. novembra u večernjim satima u Novom Sadu ubila svoju jednogodišnju kćerku, dok je uhapšen i otac djeteta T. Š. (54) zbog sumnje da nije pružio pomoć, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Prema navodima tužilaštva, majka je djetetu zadala više udaraca u predjelu tijela, usljed čega je djevojčica preminula. Ona se sumnjiči za krivično djelo teško ubistvo, za koje je zaprijećena kazna od najmanje 10 godina zatvora ili doživotni zatvor, dok se ocu na teret stavlja krivično djelo nepružanje pomoći, za koje je predviđena kazna od tri mjeseca do pet godina zatvora.

Oboje osumnjičenih su uhapšeni i određeno im je zadržavanje do 48 sati. Oni će u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, nakon čega će biti preduzete dalje dokazne radnje.

(NovaS/MONDO)

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Novi Sad ubistvo beba

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