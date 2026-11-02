Slučaj "Nadstrešnica" na stolu Vrhovnog suda: Slijedi konačna odluka za Gorana Vesića i još dvanaest osoba

Vrhovni sud će uskoro odlučivati o zahtjevima za zaštitu zakonitosti u slučaju "Nadstrešnica", nakon što je potvrđena optužnica protiv 13 osoba, uključujući Gorana Vesića i Jelenu Tanasković.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/Kurir/Nemanja Nikolić

Vrhovni sud saopštio je danas da je predmet u slučaju "Nadstrešnica" kod sudije izvjestioca i da se očekuje da, nakon proučavanja spisa, u najskorijem roku bude iznijet na vijećanje, piše Tačno.

U saopštenju se podsjeća da su protiv rješenja Apelacionog suda u Novom Sadu, kojim je preinačena odluka Višeg suda i potvrđena optužnica protiv 13 osoba u ovom slučaju, branioci okrivljenih Anite Dimovski, Gorana Vesića i Jelene Tanasković podnijeli zahtjeve za zašitu zakonitosti.

Viši sud u Novom Sadu dostavio je, kako je navedeno, 6. oktobra Vrhovnom sudu spise, koji su zavedeni i dodeljeni u rad sudiji izvjestiocu.

Pored toga, Vrhovnom sudu su 16. oktobra dostavljeni spisi i Apelacionog suda u Novom Sadu, te su združeni sa prethodnim spisima.

"Predmet se nalazi kod sudije izvjestioca i očekuje se da nakon proučavanja spisa predmeta u najskorijem roku bude iznijet na vijećanje. Vrhovni sud će nakon ekspedovanja odluke iz suda, po podnijetim zahtjevima za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih, blagovremeno obavijestiti javnost", navedeno je u saopštenju.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u slučaju "Nadstrešnica" podiglo optužnicu protiv 13 osoba, među kojima su i bivši ministri Goran Vesić i Jelena Tanasković, nakon čega je Viši sud u Novom Sadu u odnosu sedam optuženih odbio, a u odnosu na ostale potvrdio optužnicu.

Apelacioni sud u Novom Sadu je zatim ovo rješenje preinačio i potvrdio optužnicu za svih 13 osoba.

(Mondo.rs)