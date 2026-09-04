Muškarac u Novom Sadu izazvao čak 10 požara: Uhapšen u velikoj akciji policije

Uhapšen muškarac u Novom Sadu zbog sumnje da je izazvao čak 10 požara u ovom gradu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Rico Loeb/Shutterstock

Policija u Novom Sadu uhapsila je muškarca S.J. (32) koji je osumnjičen da je izazvao čak 10 požara u ovom gradu, saznaje "Telegraf". On se sumnjiči da je namerno zapalio 10 vozila na području Futoga.

Prvi napad dogodio se tokom noći 17. avgusta ove godine oko 2.20 časova u Ulici Dušana Košutića u Futogu. On je prišao tada, kako se sumnjiči, parkiranom automobilu "Folksvagen Tiguan" kog je polio lako zapaljivom tečnošću i zapalio ga.

Vozilo je bilo parkirano pored kuće na kojoj je pričinjena materijalna šteta. Njemu je po nalogu nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.

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