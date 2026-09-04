logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muškarac u Novom Sadu izazvao čak 10 požara: Uhapšen u velikoj akciji policije

Muškarac u Novom Sadu izazvao čak 10 požara: Uhapšen u velikoj akciji policije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Uhapšen muškarac u Novom Sadu zbog sumnje da je izazvao čak 10 požara u ovom gradu.

hapšenje u novom sadu zbog podmetanja požara Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Rico Loeb/Shutterstock

Policija u Novom Sadu uhapsila je muškarca S.J. (32) koji je osumnjičen da je izazvao čak 10 požara u ovom gradu, saznaje "Telegraf". On se sumnjiči da je namerno zapalio 10 vozila na području Futoga.

Prvi napad dogodio se tokom noći 17. avgusta ove godine oko 2.20 časova u Ulici Dušana Košutića u Futogu. On je prišao tada, kako se sumnjiči, parkiranom automobilu "Folksvagen Tiguan" kog je polio lako zapaljivom tečnošću i zapalio ga.

Vozilo je bilo parkirano pored kuće na kojoj je pričinjena materijalna šteta. Njemu je po nalogu nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:03
Ogroman požar na ulasku u Foču
Izvor: RINA
Izvor: RINA

Pročitajte i ovo

Tagovi

Požari Novi Sad hapšenje piromani

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ