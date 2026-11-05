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Dva mehanizma Macure za izvlačenje novca iz Alte: Milione iznosili u kešu, ali veći dio para nikada nije ušao u trezor

Dva mehanizma Macure za izvlačenje novca iz Alte: Milione iznosili u kešu, ali veći dio para nikada nije ušao u trezor

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Prema istrazi tužilaštva, Davor Macura se sumnjiči da je iz Alta banke izvukao oko 390 miliona evra fizičkim iznošenjem gotovine i fiktivnim knjiženjem pazara mjenjačnica koji nikada nisu ušli u trezor.

Dva mehanizma Macure za izvlačenje novca iz Alta banke Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Od oko 390 miliona evra, odnosno više od 45 milijardi dinara, za koliko se sumnja da je Davor Macura oštetio Alta banku, samo manji deo novca fizički je iznet iz centralnog trezora, dok glavnica sredstava u banku zapravo nikada nije ni ušla, otkrivaju detalji iz Naredbe o sprovođenju istrage tužilaštva u koju je KRIK imao uvid.

Prema navodima tužilaštva, Davor Macura je kao predsejdnik Upravnog odbora banke novac prisvajao u periodu od početka 2020. do kraja oktobra 2026. godine, uz pomoć dvojice saradnika zaposlenih u banci - direktora Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom i saradnika za trezorsko poslovanje. Istraga pokazuje da je cjelokupna šema funkcionisala kroz dva precizno razrađena modela izvlačenja novca.

Prvi način: Fizičko iznošenje miliona iz trezora bez ikakvog traga

Prvi model izvlačenja podrazumjevao je direktno pražnjenje gotovine iz centralnog trezora banke.

Prema sumnjama istražnih organa, Macura je od osumnjičenih saradnika iz trezora zahtjevao da mu u gotovini predaju novac, ali uz izričito naređenje da se o tome ne sačinjava nikakva zvanična evidencija, niti da u poslovnim knjigama ostane pisani trag. Saradnici su postupali po njegovim nalozima i na taj način iz trezora iznijeli gotovo 17 miliona evra u kešu, koji su direktno predati vlasniku.

Drugi način: Fiktivni pazari mjenjačnica teški čak 370 miliona evra

Daleko veći dio sume, čak oko 370 miliona evra, Macura je, prema nalazima tužilaštva, izvukao preko fiktivnog evidentiranja gotovinskih tokova sistema mjenjačnica „Alta Pay“.

Ovaj mehanizam zasnivao se na tome da je Macura izdavao naloge za uplatu dnevnih pazara mjenjačnica, na osnovu kojih su zaposleni u knjigovodstvu bilježili da je novac uredno stigao i deponovan u centralni trezor Alta banke. Međutim, taj novac fizički nikada nije stigao do trezora, već je, kako sumnja tužilaštvo, završavao direktno kod Macure.

U spisima tužilaštva za sada nije precizirano gdje je tačno završavala neprijavljena gotovina, niti na koji način je dalje plasirana.

Svjedoče Jorgovanka Tabaković i rukovodstvo NBS

Zbog razmjera finansijske afere, tužilaštvo je najavilo saslušanje velikog broja ključnih svjedoka. Na spisku za ispitivanje nalazi se guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, zatim direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka Darko Stamenković, članovi upravnog i izvršnog odbora Alta banke, kao i osoblje koje je radilo u centralnom trezoru.

Davor Macura uhapšen je u ponedjeljak, tri dana nakon što je Narodna banka Srbije po hitnom postupku oduzela dozvolu za rad Alta banci zbog drastičnog pada likvidnosti i ugrožavanja deponenata. Njemu i dvojici saradnika određen je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bjekstva, mogućeg uticaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, dok je Macurin branilac, advokat Isa Spahović, izjavio da je njegov klijent na saslušanju u celosti negirao krivicu.

(MONDO)

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Tagovi

Alta banka tužilaštvo Davor Macura

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