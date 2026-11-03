KK Crvena zvezda se oglasila povodom ukidanja dozvole za rad Alta banci i istakla da nije realizovan sponzorski ugovor, kao i da poslovanje kluba ne zavisi od jednog sponzora.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u odgovoru na pitanja "Sport kluba" istakla da ukidanje dozvole Alta banci neće uticati na finansijsku stabilnost i poslovanje kluba. Mogli smo da vidimo Alta banku na dresovima crveno-bijelih kao jednog od sponzora, ali iz kluba se navodi da ukidanje dozvole ovoj banci ne utiče na rad jer "klub ne zavisi od jednog sponzora".

"Nije, KK Crvena zvezda ne zavisi u toj mjeri od jednog sponzorskog ugovora", odgovor je KK Crvena zvezda na pitanje da li ukidanje dozvole za rad utiče na rad kluba.

"Klub je imao račun u ALTA Banci, kao što ima u svakoj banci sa kojom sarađuje ili ima sponzorski ugovor. Na računu su se nalazila minimalna sredstva, i njihova blokada ne ugrožava na bilo koji način normalno funkcionisanje kluba", dalje navodi KK Crvena zvezda.

"Nije realizovan sponzorski ugovor"

Vidi opis KK Crvena zvezda o Alta banci: "Bilo je pregovora, ali nije realizovan sponzorski ugovor" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 10 / 10

Takođe se navodi da iako je postojala ranija saradnja Alta banka nije realizovala novi sponzorski ugovor sa crveno-bijelima.

"KK Crvena zvezda nije realizovao novi sponzorski ugovor sa ALTA Bankom. U toku su bili pregovori oko novog ugovora, ali taj ugovor nije potpisan.

Rukovodstvo KK Crvena zvezda nevezano za novonastalu situaciju, aktivno radi na dovođenju novih sponzora. Kao evroligaš sa ambijentom koji imamo na našim utakmicama, rezultatima koje postižemo, želimo da unaprijedimo svoje poslovanje uvećanjem sponzorskog pool-a. To je vjerujemo, ambicija svakog kluba u Evropi, i nema nikakve veze sa situacijom oko poslovanja jedne Banke.

KK Crvena zvezda, u šta možete da se uvjerite i površnim pogledom na pool sponzora – ima preko 30 sponzora od kojih su većinom u pitanju privatne kompanije, velika, srednja, manja preduzeća, kao i tehnički partneri kluba. Počev od nazivnog sponzora. Kao takav, uz prihode od sezonskih i dnevnih karata (o čemu smo već detaljno informisali javnost) – ne zavisi od jednog sponzora", navodi se u odgovoru za "Sport klub".