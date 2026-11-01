Ibon Navaro je zadovoljan pobjedom Crvene zvezde u ABA ligi, ali ima i jednu zamjerku.
Crvena zvezda je nastavila sa serijom pobjeda, na trećem uzastopnom meču je postigla "stotku". U "Pioniru" je pao Široki Brijeg u ABA ligi (100:82). Trener Ibon Navaro bio je zadovoljan prikazanim.
"Čestitam ekipi na pobjedi. Bila je ovo utakmica koju smo htjeli da odigramo na jedan način u odbrani i napadu protiv dobrog defanzivnog tima. Limitiraju stvari u defanzivi, najbolja su odbrana u takmičenju", počeo je Navaro.
Ibon Navaro ima jednu zamjerku na ubjedljivu pobjedu Zvezde nad Širokim: "Moramo da se popravimo u tome"
Kao što je imao razloga za pohvalu, bilo je tu i kritika.
"Morala je lopta da se kreće, imali smo 28 asistencija i to je dobra brojka. Ne dopada mi se 16 izgubljenih lopti. Moramo da unaprijedimo kontrolu skoka u odbrani. Generalno, dobar posao smo uradili. Neki igrači su našli ritam za mečeve koji slijede. Hvala i ljudima koji su došli da nam pruže podršku."
Neki igrači koji nisu dobijali šansu u prethodnim mečevima su sada bili na terenu. Poput Patrika Boldvina, Vojina Medarevića, Nikole Đurišića...
"Nije lako biti van tima dva meča u Evroligi, onda moraš da uđeš, da igraš najbolji meč. Široki zna da limitira rivala u kreaciji, nije lako. Svi su se trudili da pokažu nešto da bi ostali u timu. Bilo je dobro. Čeka nas Olimpijakos, imaćemo treninge prije toga i to će biti dobra prilika za neke igrače da pokažu nešto više."
"Još čekam da plate picu"
Ibon Navaro ima jednu zamjerku na ubjedljivu pobjedu Zvezde nad Širokim: "Moramo da se popravimo u tome"
Otkrio je španski stručnjak i jedan zanimljivi detalj iz svlačionice crveno-bijelih.
"Kvalitet u izboru šuteva se popravlja. Naš interni dogovor u timu je da osoba koja da 100. poen na meču plati picu. Do sad niko nije uradio to, vidjećemo hoće li to uraditi", našalio se Navaro.
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(MONDO)