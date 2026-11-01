Ibon Navaro je zadovoljan pobjedom Crvene zvezde u ABA ligi, ali ima i jednu zamjerku.

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Crvena zvezda je nastavila sa serijom pobjeda, na trećem uzastopnom meču je postigla "stotku". U "Pioniru" je pao Široki Brijeg u ABA ligi (100:82). Trener Ibon Navaro bio je zadovoljan prikazanim.

"Čestitam ekipi na pobjedi. Bila je ovo utakmica koju smo htjeli da odigramo na jedan način u odbrani i napadu protiv dobrog defanzivnog tima. Limitiraju stvari u defanzivi, najbolja su odbrana u takmičenju", počeo je Navaro.

Vidi opis Ibon Navaro ima jednu zamjerku na ubjedljivu pobjedu Zvezde nad Širokim: "Moramo da se popravimo u tome" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Kao što je imao razloga za pohvalu, bilo je tu i kritika.

"Morala je lopta da se kreće, imali smo 28 asistencija i to je dobra brojka. Ne dopada mi se 16 izgubljenih lopti. Moramo da unaprijedimo kontrolu skoka u odbrani. Generalno, dobar posao smo uradili. Neki igrači su našli ritam za mečeve koji slijede. Hvala i ljudima koji su došli da nam pruže podršku."

Neki igrači koji nisu dobijali šansu u prethodnim mečevima su sada bili na terenu. Poput Patrika Boldvina, Vojina Medarevića, Nikole Đurišića...

"Nije lako biti van tima dva meča u Evroligi, onda moraš da uđeš, da igraš najbolji meč. Široki zna da limitira rivala u kreaciji, nije lako. Svi su se trudili da pokažu nešto da bi ostali u timu. Bilo je dobro. Čeka nas Olimpijakos, imaćemo treninge prije toga i to će biti dobra prilika za neke igrače da pokažu nešto više."

"Još čekam da plate picu"

Vidi opis Ibon Navaro ima jednu zamjerku na ubjedljivu pobjedu Zvezde nad Širokim: "Moramo da se popravimo u tome" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Otkrio je španski stručnjak i jedan zanimljivi detalj iz svlačionice crveno-bijelih.

"Kvalitet u izboru šuteva se popravlja. Naš interni dogovor u timu je da osoba koja da 100. poen na meču plati picu. Do sad niko nije uradio to, vidjećemo hoće li to uraditi", našalio se Navaro.

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(MONDO)