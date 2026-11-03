Kandidati Studentske liste potpisali važnu izjavu: Evo šta garantuju, obećali ostavke ako prekrše

Kandidati "Studentske liste - Studenti pobeđuju" potpisali su izjavu kojom garantuju da nisu povezani sa strankama vlasti i da će podneti ostavke ako prekrše data obećanja ili zloupotrebe funkciju.

Izvor: EPA/MARKO DJOKOVIC

Svi kandidati "Studentske liste - Studenti pobeđuju“ potpisali su izjavu kojom garantuju da nisu bili povezani sa vladajućim strankama, da neće zloupotrebljavati funkciju i da će se zalagati za ispunjenje studentskih zahtjeva i ciljeva Društvenog dogovora i Programskog minimuma. Posebno su se obavezali da će se, ukoliko se utvrdi da su prekršili neku od datih garancija ili ne ispunjavaju preuzete dužnosti, smatrati da su podnijeli ostavku.

Studenti su podsjetili i kako je "Studensta list - Studenti pobjeđuju" nastala.

"Kandidate nisu birali partijski lideri, niti je neko u jednoj prostoriji napravio spisak i saopštio ga ostalima. Birali su ih studenti kroz proces odlučivanja koji smo gradili tokom više od godinu dana blokada, plenuma, razgovora i zajedničkog rada. Taj proces nije uvijek bio brz, a ni jednostavan", naveli su na svom sajtu.

Istakli su da znaju kako je direktna demokratija retko, kao i da podrazumeva razgovor, neslaganje, argumente, vraćanje na odluke i odgovornost prema ljudima koji u tom procesu učestvuju, ali da im je zato bilo važno da tako nastane i izborna lista.

Podsjetili su i da na njihovoj listi ne postoji "jedan čovjek", te da ne traže novog vođu oko kog će se graditi još jedan kult ličnosti.

"Od njih ne očekujemo da budu bezgrešni, niti da imaju odgovor na svako pitanje. Očekujemo mnogo jednostavnije, ali u ovoj zemlji očigledno mnogo teže stvari: da budu odgovorni za ono što rade, da slušaju ljude koje predstavljaju, da obrazlože svoje odluke i da razumiju da poslaničko mjesto nije nagrada, privilegija ili početak političke karijere", naveli su studenti.

Još jednom su istakli da je poslaničko mjesto javni posao i da mandat pripada građanima.

U skladu sa tim svi kandidati Studentske liste potpisali su izjavu kojom preuzimaju moralnu i političku odgovornost, obavezuju se na poštovanje preuzetih dužnosti i zalaganje za ispunjenje studentskih zahtjeva i ciljeva Društvenog dogovora i Programskog minimuma.

Tekst izjave kandidata Studentske liste prenosimo u cjelosti:

"Kao kandidat za narodnog poslanika, izjavljujem":

Nikada nisam pribavio protivpravnu imovinsku korist u saradnji sa vladajućim režimom Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije;

Nikada nisam zloupotrebio javnu funkciju kako bih sebi ili svojoj porodici pribavio protivpravnu imovinsku korist;

Nemam pravnosnažnu osuđujuću presudu na kaznu dužu od godinu dana zatvora, niti sam bio osuđen za delo koje se goni po službenoj dužnosti za koje je propisana kazna veća od tri godine, kao i da protiv sebe nemam presudu suda časti;

Nikada nisam bio član Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Pokreta snaga Srbije, Srpske narodne partije, Srpskog pokreta obnove, Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke, Ujedinjene seljačke stranke, Zdrave Srbije, Srpske levice, Saveza socijaldemokrata, Stranke moderne Srbije, Srpske radikalne stranke, Srpske stranke Zavetnici, Jedinstvene Srbije, Zelenih Srbije, Samostalne srpske stranke, Jugoslovenske levice i Srpske liste;

Nikad nisam bio funkcioner parlamentarne opozicione stranke, odnosno predsednik, potpredsednik, član predsedništva, predsednik glavnog odbora, član glavnog odbora, predsednik opštinskog odbora, predsednik gradskog odbora, predsednik pokrajinskog odbora,predsednik izvršnog odbora za celu stranku i član izvršnog odbora za celu stranku;

Nisam bio član izvršne ili zakonodavne vlasti ispred trenutne vladajuće koalicije, odnosno narodni poslanik, ministar, državni sekretar. U slučaju da budem izabran na funkciju narodnog poslanika, izjavljujem:

Do kraja svog mandata ću ostati u političkoj organizaciji na čiji sam predlog izabran, odnosno neću menjati poslanički klub;

Neću vršiti krivična dela i neću kršiti Ustav niti druge zakone Republike Srbije;

Nikad neću glasati za predloge koji su protivni programu političke organizacije koja me je predložila. U okviru programa političke organizacije koja me predlaže, garantujem: Zalagaću se za ispunjenje svih zahteva Studenata u blokadi i za sprovođenje i ostvarivanje svih ciljeva zacrtanih u Društvenom dogovoru i Programskom minimumu Studenata u blokadi.

U slučaju da se nešto od tačaka koje sam izjavio kao kandidat za narodnog poslanika ispostavi kao neistinito, ili u slučaju da ne ispunjavam dužnosti koje sam naveo da ću ispunjavati kao narodni poslanik, ili u slučaju da odstupim od ciljeva navedenih u okviru programa političke organizacije koje sam garantovao, smatra se da sam podneo ostavku u danu konstatovanja neistinitosti ili neispunjavnja dužnosti."

(N1/MONDO)