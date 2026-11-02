Ponovljeni izbori na 53 biračka mjesta: "Studentska lista" 53,01, a "Ujedinjena Srbija" 38,98 odsto glasova

U Srbiji je, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 38,98 odsto, objavila je Republička izborna komisija (RIK).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vanredni parlamentarni izbori ponovljeni su danas na 53 biračka mjesta, na kojima je konstatovano da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja i na kojima je poništeno glasanje na izborima za narodne poslanike 25. oktobra.

Ponovljeno glasanje na 53 biračka mjesta donijelo je manjinskoj isti Usame Zukorlića ulazak u parlament sa jednim mjestom.

Studentska lista imaće 140 mandata, jedan manje nego ranije, a izlaznost na ponovljenim mjestima bila je 44,9 odsto.

Prema podacima RIK, na izbore je izašlo ukupno 4.444.310 odnosno 68,89 odsto od upisanih birača.

Vanredni parlamentarni izbori, na kojima je učestvovalo 18 lista, od kojih devet manjinskih, održani su u nedjelju, 25. oktobra.

Osim ove dvije većinske liste, u parlament nije ušla nijedna druga, osim manjinskih lista Mađara, Bošnjaka i Albanaca.

(Mondo)