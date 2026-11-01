Na informativni razgovor je pozvan i zamjenik načelnika UKP-a Nevenko Marić zbog slučaja ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku i opstrukcija u istrazi tog zločina.
U nastavku prikupljanja dokaza u vezi opstrukcije istrage u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija obavlja trenutno informativni razgovor sa zamjenikom načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Nevenkom Marićem, saznaje "Kurir".
Ranije danas u toku dana je načelnik SBPOK-a Marko Zafirović pozvan na informativni razgovor u sklopu iste istrage u vezi opstrukcije istraga i zlostavljanja u slučaju ubistva na restoranu na Senjaku u Beogradu.
Nevenko Marić je inače nekadašnji šef novosadske policije. Da podsjetimo, jutros su po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović zbog zloupotrebe službenog položaja zbog sumnje na opstrukcije u istrazi ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine.
Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva u restoranu na Senjaku u Beogradu
Zamjenik načelnika UKP na saslušanju zbog ubistva u restoranu na Senjaku: Otkrivaju se opstrukcije u istrazi zločina