Zamjenik načelnika UKP na saslušanju zbog ubistva u restoranu na Senjaku: Otkrivaju se opstrukcije u istrazi zločina

Na informativni razgovor je pozvan i zamjenik načelnika UKP-a Nevenko Marić zbog slučaja ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku i opstrukcija u istrazi tog zločina.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/Mondo/Stefan Stojanović

U nastavku prikupljanja dokaza u vezi opstrukcije istrage u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija obavlja trenutno informativni razgovor sa zamjenikom načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Nevenkom Marićem, saznaje "Kurir".

Ranije danas u toku dana je načelnik SBPOK-a Marko Zafirović pozvan na informativni razgovor u sklopu iste istrage u vezi opstrukcije istraga i zlostavljanja u slučaju ubistva na restoranu na Senjaku u Beogradu.

Nevenko Marić je inače nekadašnji šef novosadske policije. Da podsjetimo, jutros su po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović zbog zloupotrebe službenog položaja zbog sumnje na opstrukcije u istrazi ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine.

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