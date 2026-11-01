logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zamjenik načelnika UKP na saslušanju zbog ubistva u restoranu na Senjaku: Otkrivaju se opstrukcije u istrazi zločina

Zamjenik načelnika UKP na saslušanju zbog ubistva u restoranu na Senjaku: Otkrivaju se opstrukcije u istrazi zločina

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Na informativni razgovor je pozvan i zamjenik načelnika UKP-a Nevenko Marić zbog slučaja ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku i opstrukcija u istrazi tog zločina.

Zamjenik načelnika UKP na saslušanju zbog ubistva u restoranu na Senjaku Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/Mondo/Stefan Stojanović

U nastavku prikupljanja dokaza u vezi opstrukcije istrage u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija obavlja trenutno informativni razgovor sa zamjenikom načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Nevenkom Marićem, saznaje "Kurir".

Ranije danas u toku dana je načelnik SBPOK-a Marko Zafirović pozvan na informativni razgovor u sklopu iste istrage u vezi opstrukcije istraga i zlostavljanja u slučaju ubistva na restoranu na Senjaku u Beogradu.

Nevenko Marić je inače nekadašnji šef novosadske policije. Da podsjetimo, jutros su po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović zbog zloupotrebe službenog položaja zbog sumnje na opstrukcije u istrazi ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva u restoranu na Senjaku u Beogradu

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ