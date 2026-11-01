Objavljeni prvi rezultati ponovljenih izbora u Srbiji: Evo kako su glasali građani

Objavljeni prvi rezultati ponovljenih izbora u Srbiji.
Danas su ponovljeni vanredni parlamentarni izbori na 53 biračka mjesta u Srbiji zbog nemogućnosti da se utvrde rezultati glasanja i zbog poništavanja glasanja na izborima za narodne poslanike 25. oktobra kada je pobijedila "Studentska lista". Kako navodi "Kurir", na biračkom mjestu u Ljigu je pobijedila "Studentska lista", kao i u Velikom Golovodu kod Kruševca.
Lista "Ujedinjena Srbija" je pobijedila u Maloj Sugubini, na teritoriji opštine Trstenik. Na biračkom mjestu 81 u Novom Pazaru je najviše glasova dobila lista "Rasim Ljajić - Ljudski" - 214 glasova.
Prema zapisniku biračkog odbora, SDA Sandžaka osvojila je 210 glasova, Stranka pravde i pomirenja (SPP) 176, dok je za "Studentsku listu" glasalo 108 birača. Lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” dobila je 48 glasova. Od 1.838 upisanih birača, na glasanje je izašlo 766, odnosno 41,7 odsto.
Zabilježen je 761 važeći i pet nevažećih glasačkih listića. Glasanje na tom biračkom mjestu ponovljeno je zbog nepravilnosti u vezi sa kontrolnim listićem, zbog čega su rezultati prethodnog glasanja poništeni.
Na ponovljenom glasanju na biračkom mjestu broj 10 u selu Stubli, na teritoriji opštine Bojnik, najviše glasova osvojila je lista "Ujedinjena Srbija" - 174, dok je "Studentska lista" dobila 70 glasova. Od ukupno 478 upisanih birača, na glasanje je izašlo nešto više od 50 odsto. Stubli su jedino mjesto u Jablaničkom okrugu u kojem je danas ponovljeno glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima.
Rezultati glasanja na pojedinim biračkim mjestima u Koceljevi
U opštini Koceljeva ponovljeno je glasanje na pet biračkih mjesta - u selima Bresnica, Draginje, Zukve, Mali Bošnjak i Subotica, na kojima je ukupno upisano 847 birača. Objavljeni su rezultati sa tri biračka mjesta.
Na biračkom mjestu broj 32 u selu Subotica, od 176 upisanih birača glasalo je 68,75 odsto. Lista "Ujedinjena Srbija" osvojila je 60 glasova, Studentska lista 54, a Socijalistička partija Srbije četiri glasa.
U selu Zukve, na biračkom mjestu broj 14, izlaznost je bila 52,4 odsto od 145 upisanih birača. Lista "Ujedinjena Srbija" je dobila 44 glasa, "Studentska lista" 31, a SPS jedan glas.
Na biračkom mjestu broj 10 u selu Draginje, od 232 upisana birača glasalo je 69,8 odsto. Najviše glasova osvojila je "Studentska lista" – 89, dok je lista “Ujedinjena Srbija” dobila 68 glasova.
SPS je osvojio dva glasa, a liste Zukorlića i Autentična desnica po jedan glas. Rezultati ponovljenog glasanja u selima Bresnica i Mali Bošnjak još nisu objavljeni.
Objavljeni prvi rezultati ponovljenih izbora u Srbiji: Evo kako su glasali građani
Da podsjetimo, Republička izborna komisija (RIK) saopštila je da je donijeta odluka da se glasanje ponovi na 31 biračkom mjestu na kojem nije bilo moguće utvrditi rezultate izbora koji su održani u nedjelju 25. oktobra i na još 22 mjesta na kojima je glasanje poništeno odlukama nadležnih izbornih komisija. Glasanja su ponovljena na pojedinačnim biračkim mjestima u Aleksincu, Bačkoj Topoli, Babušnici, Bojniku, Vladičinom Hanu, Inđiji, Zemunu, Kanjiži, Koceljevi, Kuli, Kruševcu, Kuršumliji, Loznici, Ljigu, Majdanpeku, Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Subotici, Trsteniku, Ćupriji i Šidu.