Objavljeni prvi rezultati ponovljenih izbora u Srbiji: Evo kako su glasali građani

Objavljeni prvi rezultati ponovljenih izbora u Srbiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas su ponovljeni vanredni parlamentarni izbori na 53 biračka mjesta u Srbiji zbog nemogućnosti da se utvrde rezultati glasanja i zbog poništavanja glasanja na izborima za narodne poslanike 25. oktobra kada je pobijedila "Studentska lista". Kako navodi "Kurir", na biračkom mjestu u Ljigu je pobijedila "Studentska lista", kao i u Velikom Golovodu kod Kruševca.

Lista "Ujedinjena Srbija" je pobijedila u Maloj Sugubini, na teritoriji opštine Trstenik. Na biračkom mjestu 81 u Novom Pazaru je najviše glasova dobila lista "Rasim Ljajić - Ljudski" - 214 glasova.

Prema zapisniku biračkog odbora, SDA Sandžaka osvojila je 210 glasova, Stranka pravde i pomirenja (SPP) 176, dok je za "Studentsku listu" glasalo 108 birača. Lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” dobila je 48 glasova. Od 1.838 upisanih birača, na glasanje je izašlo 766, odnosno 41,7 odsto.

Zabilježen je 761 važeći i pet nevažećih glasačkih listića. Glasanje na tom biračkom mjestu ponovljeno je zbog nepravilnosti u vezi sa kontrolnim listićem, zbog čega su rezultati prethodnog glasanja poništeni.

Na ponovljenom glasanju na biračkom mjestu broj 10 u selu Stubli, na teritoriji opštine Bojnik, najviše glasova osvojila je lista "Ujedinjena Srbija" - 174, dok je "Studentska lista" dobila 70 glasova. Od ukupno 478 upisanih birača, na glasanje je izašlo nešto više od 50 odsto. Stubli su jedino mjesto u Jablaničkom okrugu u kojem je danas ponovljeno glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima.

Rezultati glasanja na pojedinim biračkim mjestima u Koceljevi

U opštini Koceljeva ponovljeno je glasanje na pet biračkih mjesta - u selima Bresnica, Draginje, Zukve, Mali Bošnjak i Subotica, na kojima je ukupno upisano 847 birača. Objavljeni su rezultati sa tri biračka mjesta.

Na biračkom mjestu broj 32 u selu Subotica, od 176 upisanih birača glasalo je 68,75 odsto. Lista "Ujedinjena Srbija" osvojila je 60 glasova, Studentska lista 54, a Socijalistička partija Srbije četiri glasa.

U selu Zukve, na biračkom mjestu broj 14, izlaznost je bila 52,4 odsto od 145 upisanih birača. Lista "Ujedinjena Srbija" je dobila 44 glasa, "Studentska lista" 31, a SPS jedan glas.

Na biračkom mjestu broj 10 u selu Draginje, od 232 upisana birača glasalo je 69,8 odsto. Najviše glasova osvojila je "Studentska lista" – 89, dok je lista “Ujedinjena Srbija” dobila 68 glasova.

SPS je osvojio dva glasa, a liste Zukorlića i Autentična desnica po jedan glas. Rezultati ponovljenog glasanja u selima Bresnica i Mali Bošnjak još nisu objavljeni.

Vidi opis Objavljeni prvi rezultati ponovljenih izbora u Srbiji: Evo kako su glasali građani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Da podsjetimo, Republička izborna komisija (RIK) saopštila je da je donijeta odluka da se glasanje ponovi na 31 biračkom mjestu na kojem nije bilo moguće utvrditi rezultate izbora koji su održani u nedjelju 25. oktobra i na još 22 mjesta na kojima je glasanje poništeno odlukama nadležnih izbornih komisija. Glasanja su ponovljena na pojedinačnim biračkim mjestima u Aleksincu, Bačkoj Topoli, Babušnici, Bojniku, Vladičinom Hanu, Inđiji, Zemunu, Kanjiži, Koceljevi, Kuli, Kruševcu, Kuršumliji, Loznici, Ljigu, Majdanpeku, Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Subotici, Trsteniku, Ćupriji i Šidu.