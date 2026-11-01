Počelo ponavljanje izbora na 53 biračka mjesta u Srbiji: Birališta se zatvaraju u 20 časova

U Srbiji se danas ponavlja glasanje na 53 biračka mjesta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ponavljanje vanrednih parlamentarnih izbora na 53 biračka mjesta počelo je u 7.00 i trajaće do 20.00 časova, a pravo glasa na njima ima 24.438 građana.

Glasanje na izborima za narodne poslanike ponavlja se na biračkim mjestima za koje je rješenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija konstatovano da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi, a to je ukupno 31 biračko mjesto.

Takođe, glasanje se ponavlja i na 22 biračka mjesta na kojima je rješenjima lokalnih izbornih komisija poništeno glasanje.

Izborna tišina pred ponavljanje vanrednih parlamentarnih izbora na 53 biračka mjesta trajaće do zatvaranja tih biračkih mjesta.

Vanredni parlamentarni izbori, na kojima učestvuje 18 lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine, održani su u nedjelju, 25. oktobra, a prema preliminarnim rezultatima RIK-a, na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mjesta od ukupno 8.392, "Studentska lista" osvojila je 53,04 odsto obrađenih glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 38,97 odsto.