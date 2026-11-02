Makron pozvao Srdanovića nakon pobjede na izborima: Čestitao mu i poslao važnu poruku

Emanuel Makron razgovarao sa Ilijom Srdanovićem i čestitao mu pobjedu na izborima.

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Predsjednik Francuske Emanuel Makron saopštio je danas na svom "X" nalogu da je razgovarao sa Ilijom Srdanovićem, prvim na "Studentskoj listi" koja je pobedila na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Makron mu je čestitao ubjedljivu pobjedu i istakao je istorijsku izlaznost građana Srbije na birališta.

"Razgovarao sam sa Ilijom Srdanovićem, nosiocem 'Studentske liste' u Srbiji. Čestitao sam mu na ubjedljivoj pobjedi na izborima koju je obilježila istorijska izlaznost. Potvrdio sam mu prijateljstvo Francuske prema Srbiji i našu odlučnost da nastavimo da je podržavamo na njenom evropskom putu", naveo je Makron.

Je me suis entretenu avec Ilija Srdanović, tête de la Liste étudiante en Serbie. Je l'ai félicité pour sa large victoire électorale aux élections législatives, marquées par un taux de participation historique.Je lui ai redit l'amitié de la France pour la Serbie et notre détermination à continuer de l'accompagner sur son chemin européen. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)November 2, 2026

Ko je Ilija Srdanović?

Ilija Srdanović je rođen 1970. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Vrbasu, 1995. godine je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, specijalizaciju iz interne medicine je završio 2001. godine, a subspecijalizaaciju iz kardiologije 2004. godine.

Magistrirao je kardiologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010, a 2012. godine doktorirao iz oblasti kardiologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Profesor je na Katedri za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2018. godine, a zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 1997. godine.

Od 2025. redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Član je Ljekarske komore Vojvodine i akademske mreže “Slobodan univerzitet“ iz Novog Sada.

Od početka studentskih protesta je podržavao njihove akcije i postao je sve aktivniji u protestima. Nosilac je liste “Studentska lista - Studenti pobjeđuju” koja je pobijedila na izborima.

Da podsjetimo, “Studentska lista” je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedjelju 25. oktobra. Prema posljednjim rezultatima, osvojili su 140 mandata, dok je lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.

(Mondo.rs)