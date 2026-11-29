Istraga protiv uhapšenog direktora RHMZ-a Jugoslava Nikolića (71) širi se sa sumnje na pranje 650.000 evra i na javne nabavke vrijedne oko 1,5 milijardi dinara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić (71), koji je početkom novembra uhapšen zbog sumnje da je sa članovima porodice oprao 650.000 evra, mogao bi da se nađe pred Tužilaštvom za organizovani kriminal (JTOK) zbog novih sumnji koje su se pojavile tokom istrage.

Nikolić je uhapšen 3. novembra zajedno sa suprugom O. N. (71) i sinom Đ. N. (45). Sumnja se da je direktor RHMZ zajedno sa porodicom nezakonitim novcem kupovao nekretnine, a da su potom dio imovine prebacivali na ime sina kako bi prikrili njeno porijeklo.

Prema navodima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nikolić je na svoje bankovne račune uplatio više od 41,8 miliona dinara, 43.150 evra i 44.760 švajcarskih franaka, za koje nije mogao da se utvrdi zakonit izvor.

Tim novcem je, kako se sumnja, kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori. Takođe se sumnja da promjene u imovini nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije.

Njegova supruga osumnjičena je da je novcem nepoznatog porijekla kupila više stanova, garažnih mjesta i poslovni prostor u Čačku i Crnoj Gori, dok se njihov sin tereti da je novcem od najmanje 1,5 miliona dinara kupio stan u Crnoj Gori.

Sumnja se da su Jugoslav Nikolić i njegova supruga pokušali da prikriju nezakonito porijeklo imovine tako što su dio nekretnina prenijeli na sina.

Nakon hapšenja, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, a potom su saslušani u tužilaštvu. Svo troje iskoristili su zakonsko pravo da ne iznose odbranu, odnosno branili su se ćutanjem.

Viši sud u Beogradu im je nakon toga odredio pritvor.

Sumnje i na zloupotrebe javnih nabavki

Međutim, istraga bi mogla da dobije novi pravac nakon što su se pojavile sumnje da je direktor RHMZ-a bio umješan i u zloupotrebe prilikom sprovođenja javnih nabavki.

Kako je prenio Kurir, tokom prikupljanja dokaza navodno su otkriveni direktni dokazi koji ukazuju na moguće zloupotrebe javnih nabavki RHMZ-a, koje su realizovane preko firme za koju se sumnja da je u faktičkom vlasništvu Nikolićevog sina Đorđa.

Vrijednost ovih nabavki, prema navodima izvora ovog lista, iznosi oko 1,5 milijardi dinara. Zbog visine iznosa i sumnje na dodatne nezakonite finansijske tokove, predmet je prosleđen Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

JTOK-u su dostavljeni i spisi predmeta Prekršajnog suda u Beogradu koji se odnose na direktora RHMZ-a.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako se navodi, utvrdilo je da postoji sumnja da u ovom slučaju nije riječ o prekršajima, već o krivičnim djelima zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama.

(Mondo)