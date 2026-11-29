Hiljade ljudi izašlo je na ulice Istanbula kako bi izrazili nezadovoljstvo rastom cijena i zatražili veću socijalnu pravdu, u trenutku kada se Turska suočava sa godišnjom stopom inflacije od oko 30 odsto.
Rast cijena i zahtjevi za većom socijalnom pravdom okupili su hiljade demonstranata u Istanbulu, objavio je opozicioni list "Džumhurijet".
Demonstracije su organizovali sindikati i organizacije civilnog društva, a održane su na azijskoj strani najvećeg turskog grada.
Turske vlasti uglavnom ne objavljuju podatke o broju učesnika na protestima.
Različite procjene stope inflacije
Prema zvaničnim podacima, godišnja stopa inflacije u Turskoj trenutno iznosi oko 30 odsto.
Međutim, procjene nezavisne istraživačke grupe Enag znatno su više i ukazuju na to da je godišnja inflacija u oktobru iznosila oko 45 odsto.
Ovo je drugi protest u Istanbulu u kratkom periodu. Prošle sedmice hiljade ljudi izašlo je na ulice tog grada zbog zatvaranja brojnih opozicionih medija, podsjeća njemačka novinska agencija DPA.
(Mondo)