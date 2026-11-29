Hiljade ljudi izašlo je na ulice Istanbula kako bi izrazili nezadovoljstvo rastom cijena i zatražili veću socijalnu pravdu, u trenutku kada se Turska suočava sa godišnjom stopom inflacije od oko 30 odsto.

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Rast cijena i zahtjevi za većom socijalnom pravdom okupili su hiljade demonstranata u Istanbulu, objavio je opozicioni list "Džumhurijet".

Demonstracije su organizovali sindikati i organizacije civilnog društva, a održane su na azijskoj strani najvećeg turskog grada.

Turske vlasti uglavnom ne objavljuju podatke o broju učesnika na protestima.

Različite procjene stope inflacije

Prema zvaničnim podacima, godišnja stopa inflacije u Turskoj trenutno iznosi oko 30 odsto.

Međutim, procjene nezavisne istraživačke grupe Enag znatno su više i ukazuju na to da je godišnja inflacija u oktobru iznosila oko 45 odsto.

Ovo je drugi protest u Istanbulu u kratkom periodu. Prošle sedmice hiljade ljudi izašlo je na ulice tog grada zbog zatvaranja brojnih opozicionih medija, podsjeća njemačka novinska agencija DPA.

(Mondo)