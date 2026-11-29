Grčka se suočava sa najtežim migrantskim talasom ove godine, nakon što je u posljednjih 48 sati kod Krita spaseno oko 1.000 ljudi, dok ih je još nekoliko stotina stiglo na ostrvo.

Izvor: The Daily Guardian/youtube/screenshot

Grčka je danas saopštila da je proteklih 48 sati bilo najteži period ove godine kada je riječ o dolascima migranata, nakon što je kod Krita sa čamaca spaseno oko 1.000 ljudi, a još nekoliko stotina ih je tokom vikenda stiglo na to ostrvo.

Vlasti su danas spasle 190 ljudi sa tri čamca nakon što su ih u blizini Krita uočili dronovi agencije Evropske unije za granice Fronteks, saopštila je grčka obalska straža, dodajući da su oni prevezeni u obližnje luke Kaloi Limenes i Jerapetru.

Oko 1.000 migranata spaseno je juče u desetak odvojenih akcija kod Krita, a do njegove obale stiglo ih je oko 700, izjavio je zvaničnik grčke obalske straže za Rojters. Istog dana na stjenovitom dijelu obale obližnjeg ostrva Gavdos pronađena su tijela dvojice migranata.

Ministar za migracije Tanos Plevris izjavio je danas za televiziju Skaj da je migrantski talas u posljednjih 48 sati bio "najteži" ove godine. Ukupan broj migranata na ostrvu dostigao je oko 2.500 ljudi i preopteretio lokalne prihvatne kapacitete.

Raste broj onih koji bježe od sukoba u Sudanu

Stotine migranata autobusima su prevezene u luku Iraklion na istoku ostrva, gdje su mnogi ostali na otvorenom jer je privremeni smještajni objekat bio pun, pokazali su snimci lokalnih medija. Plevris je najavio da će sljedeće nedjelje prema Kritu isploviti brod kojim će početi redovno prebacivanje migranata u prihvatne centre na grčkom kopnu.

Grčka, dugogodišnja ulazna tačka u Evropu za migrante i izbjeglice sa Bliskog istoka, iz Afrike i Azije, bila je u središtu evropske migracione krize 2015. i 2016. godine, kada se na njena ostrva iskrcalo gotovo milion ljudi, uglavnom iz Turske.

Iako se broj dolazaka od tada smanjio nakon što je Atina pojačala pomorske i granične patrole, posljednjih godina naglo je porastao broj dolazaka iz Libije, ponajviše državljana Bangladeša i ljudi koji bježe od sukoba u Sudanu.

Grčka želi da šalje odbijene tražioce azila u Ruandu

Time je otvorena nova južna ruta prema ostrvu Gavdos i južnoj obali Krita. Porast migracija u delovima Evrope podstakao je podršku nacionalističkim i krajnje desnim strankama i primorao brojne vlade da uvedu strože migracione politike usmjerene na nadzor granica, odvraćanje i vraćanje migranata, ističe Rojters.

Grčka je ove godine pojačala repatrijaciju odbijenih tražilaca azila i, zajedno sa još četiri zemlje Evropske unije, od sljedeće godine mnoge od njih želi da šalje u deportacioni centar u Ruandi.

(Mondo)