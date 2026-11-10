Nova saznanja u slučaju Periš: Snimci iz bolnice izuzeti dvije sedmice nakon prijave smrti

Porodica Kristijana Periša podnijela je krivičnu prijavu dva dana nakon njegove smrti, ali je policija snimke iz bolnice izuzela tek 6. novembra.

Izvor: Youtube/RTL/Facebook / Atletski klub Agram/Printscreen

Porodica Kristijana Josipa Periša (32), koji je 21. oktobra preminuo u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje na nesavjesno liječenje samo dva dana nakon njegove smrti. Ipak, policija je snimke video-nadzora iz bolnice izuzela tek 6. novembra, dvije sedmice nakon prijave, objavio je hrvatski "Indeks", pozivajući se na dva izvora.

Slučaj je policiji dan ranije prijavila i direktorka bolnice Majda Grah, nakon što je 4. novembra lično pregledala snimke i uočila nepravilnosti.

U međuvremenu su četvorica medicinskih tehničara završila u istražnom pritvoru zbog sumnje da su počinila teško ubistvo Periša. Sva četvorica dobila su vanredne otkaze, dok unutrašnja kontrola u bolnici još traje.

Porodica posumnjala u nasilnu smrt

Sumnje porodice pojavile su se čim su vidjeli Periševo tijelo. Na glavi i vratu primijetili su povrede kojih, prema njihovim tvrdnjama, ranije nije bilo.

Dodatno ih je uznemirilo to što ih iz bolnice nisu odmah obavijestili da je Kristijan preminuo. Za njegovu smrt saznali su tek nakon što su se sami raspitivali o njegovom zdravstvenom stanju.

Ni tada im, kako tvrde, nije odmah dozvoljeno da vide tijelo. Na kraju su ipak uspjeli da uđu u prostoriju u kojoj se nalazilo.

U bolnici im je rečeno da je Periš preminuo usljed zastoja srca, što im je bilo neobično jer je bio sportista i, prema njihovim riječima, nije imao ozbiljnijih zdravstvenih problema. Kada su primijetili povrede, posumnjali su da smrt nije nastupila na način koji im je opisan.

Advokat odmah tražio da se sačuvaju snimci

Porodica je angažovala advokata Leona Zrnića, koji je već 23. oktobra podnio krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu i zatražio inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja. Istovremeno je od bolnice tražio da sačuva sve snimke video-nadzora.

"Dana 23. oktobra 2026. podnio sam krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu, kao i zahtjev nadležnom ministarstvu za sprovođenje inspekcijskog nadzora nad ustanovom, te zahtjev ustanovi da sačuva sve snimke video-nadzora, jer sam vidio da će se u suprotnom sve zataškati", izjavio je Zrnić za "Indeks".

Predsjednik Upravnog vijeća bolnice Mirando Mrsić potvrdio je da je direktorka Majda Grah snimke lično pregledala tek 4. novembra, nakon što je posumnjala u vjerodostojnost izvještaja koje je dobijala od zaposlenih.

Slučaj je policiji prijavila narednog dana, a prema informacijama "Indeksa", policija je snimke izuzela 6. novembra. Informativni razgovori sa članovima porodice i osobljem bolnice obavljeni su tek 7. novembra.

Obdukcija otkrila brojne povrede

Nakon Periševe smrti obavljena je obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu. Preliminarni nalaz nije dao konačan odgovor na pitanje od čega je preminuo, ali je pokazao brojne povrede.

Na njegovom tijelu pronađeni su krvni podlivi, ogrebotine, tragovi uboda medicinskim iglama, kao i prelomi više rebara i grudne kosti. Utvrđeni su i edemi pluća i mozga.

Tačan uzrok smrti, kao i okolnosti nastanka pojedinih povreda, trebalo bi da budu razjašnjeni dodatnim sudsko-medicinskim i toksikološkim vještačenjima. Za dalja ispitivanja važni su i uzorci uzeti tokom obdukcije, čijom analizom može biti utvrđeno prisustvo lijekova ili drugih supstanci koje su mogle uticati na smrtni ishod.

Posljednji ispraćaj Kristijana Josipa Periša održan je 28. oktobra u krematorijumu na zagrebačkom Mirogoju, nakon čega je njegovo tijelo kremirano.

Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubistvo

Istraga je u međuvremenu otkrila nove detalje o posljednjim satima Periševog života.

Prema opisu snimka nadzorne kamere iz policijskog izvještaja u koji je "Indeks" imao uvid, Periš je bio vezan za bolnički krevet, dok su ga medicinski tehničari tokom intervencije pritiskali rukama i koljenima i stavljali mu jastuk na lice.

Iz opisa snimka proizlazi da su pojedini postupci nastavljeni i nakon što je prestao da pruža otpor.

Istražioci sumnjaju da su četvorica medicinskih tehničara, suprotno pravilima medicinske struke, primijenila prekomjernu silu koja je dovela do smrti pacijenta. Sva četvorica nalaze se u istražnom pritvoru zbog sumnje na teško ubistvo.

Bolnica je trojici medicinskih tehničara dala vanredne otkaze 5. novembra, dok je četvrti otkaz dobio naknadno, nakon što je policijska analiza snimka otkrila i njegovu ulogu u fizičkom sputavanju pacijenta.

Kako je objasnio Mirando Mrsić, taj detalj promakao je direktorki kada je prvi put pregledala snimak.

Konačan uzrok smrti Kristijana Periša još nije utvrđen, a istraga o odgovornosti osumnjičenih medicinskih tehničara je u toku.

(Index.hr/MONDO)