Porodica Kristijana Periša otkrila nove detalje:: "Nisu ubili samo njega, već i njegovo dijete"

Porodica Kristijana Josipa Periša, koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici u Zagrebu, otkrila je da je vjerenica nakon njegove smrti izgubila dijete. Članovi porodice iznijeli su i nove detalje o okolnostima njegove smrti.

Izvor: hrvatskisavezzaobaranjeruke/Instagram

Porodica Kristijana Josipa Periša, koji je 21. oktobra preminuo u Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru, iznijela je nove detalje o okolnostima njegove smrti.

U izjavi za hrvatski Jutarnji list otkrili su da je Kristijan sa vjerenicom očekivao dijete, ali da je ona nekoliko dana prije njegove smrti izgubila bebu.

Članovi porodice poručili su da, prema njihovom mišljenju, nije izgubljen samo Kristijanov život već i život djeteta koje je njegova vjerenica nosila.

Kako navode, zbog svega što proživljavaju, ali i fotografija koje su objavljene u javnosti, pretrpjeli su dodatne traume, zbog čega su morali da potraže ljekarsku pomoć.

Porodica otkrila zbog čega je Kristijan primljen u bolnicu

Jedna članica porodice ispričala je da je Kristijan u bolnicu stigao vozilom Hitne pomoći, nakon što je neko od njegovih bližnjih pozvao medicinske službe jer je imao strahove zbog kojih mu je bio potreban razgovor sa stručnim licem.

Prema njenim riječima, Kristijan je sarađivao sa ekipom Hitne pomoći i policijom i nije pokazivao agresivno ponašanje.

Ipak, nije mu bilo prijatno kada je stigao u bolnicu u Jankomiru jer se prisjetio događaja od prije sedam godina, kada je u istoj ustanovi potražio pomoć.

Porodica tvrdi da je tada bio izložen fizičkom nasilju i gušenju, ali da za taj događaj nisu znali sve donedavno, kada im je o tome ispričala osoba kojoj se Kristijan ranije povjerio.

Porodica za smrt saznala preko vjerenice

Kako navode, bolnica nije neposredno obavijestila porodicu o Kristijanovoj smrti. Umjesto toga, njegova vjerenica obaviještena je 21. oktobra oko 22.40 časova, dok su članovi porodice vijest saznali oko 23.10, preko njenih bližnjih.

Kada su stigli u bolnicu, rečeno im je da je Kristijan bio psihomotorno uznemiren, da je medicinsko osoblje pokušavalo da ga obuzda i da je, nakon primjene intramuskularne terapije, iznenada prestao da diše i izgubio puls.

Na pitanje kako je došlo do smrti, doktorka Silvana Jelavić, prema tvrdnjama porodice, odgovorila je da je tek stigla u noćnu smjenu i da ne zna detalje događaja.

Članovi porodice potom su zatražili da vide Kristijanovo tijelo, ali im je najprije rečeno da to nije moguće jer se u sobi nalaze drugi pacijenti.

Tek nakon što se jedna članica porodice, koja je i sama ljekarka, raspitala o njihovom pravu da vide preminulog, dozvoljen im je ulazak.

Kada su ušli u sobu, kako tvrde, u njoj nije bilo drugih pacijenata, već samo Kristijanovo tijelo.

Porodica je iznijela i detalj razgovora sa doktorkom koji ih je posebno uznemirio.

Prema riječima članice porodice, doktorka Jelavić joj je prilikom izlaska iz bolnice rekla da će, kada prođe period tuge, zajedno popiti kafu kako bi joj ispričala kakav je divan dan provela sa Kristijanom i kakav je on bio mladić.

Porodici je takva izjava bila neobična jer je doktorka prethodno tvrdila da je tek došla u noćnu smjenu i da ne zna pojedinosti o njegovoj smrti.

Primijetili tragove na vratu i posumnjali u uzrok smrti

Porodica navodi da je dobila potvrdu o smrti datiranu 21. oktobra, u kojoj je kao uzrok naveden srčani zastoj.

Međutim, tvrde da su prilikom pregleda Kristijanovog tijela primijetili sumnjive tragove, naročito na vratu, zbog čega su posumnjali u objašnjenje koje su dobili u bolnici.

Kako ističu, Kristijan je prije dolaska u ustanovu bio fizički zdrav.

Za postojanje video-snimaka događaja porodica je, prema sopstvenim navodima, saznala iz medija. Snimke prethodno nisu vidjeli niti ih posjeduju.

Već narednog dana podnijeli su prijavu policiji zbog sumnje na nasilnu smrt, a 23. oktobra, preko advokata, podnijeli su i krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.

Istovremeno su zatražili inspekcijski nadzor nad bolnicom i očuvanje svih snimaka video-nadzora.

Traže odgovornost svih koji su bili prisutni

Porodica Kristijana Periša očekuje da se utvrde sve okolnosti njegove smrti i odgovornost osoba koje su učestvovale u njegovom zbrinjavanju.

Smatraju da bi svi za koje se utvrdi odgovornost trebalo da dobiju otkaz i izgube dozvolu za rad, kao i da odgovornost treba ispitati kod svih koji su bili prisutni tokom događaja, bez obzira na to da li su neposredno učestvovali u postupanju prema Kristijanu.

Kako su poručili za „Jutarnji list“, Kristijan je pristao da ode u bolnicu kako bi dobio pomoć, ali smatraju da su ga ljekari, medicinske sestre i tehničari iznevjerili.

Podsjetimo, hrvatski mediji ranije su objavili da su četvorica medicinskih tehničara uhapšena zbog sumnje da su počinila teško ubistvo Kristijana Josipa Periša, nekadašnjeg atletičara, diplomiranog kineziologa i dugogodišnjeg trenera u obaranju ruke.

Okolnosti njegove smrti, kao i eventualna krivična odgovornost osumnjičenih, predmet su postupanja nadležnih organa.

(Jutarnji.hr/Mondo)