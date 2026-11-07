logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Laktašanin osumnjičen za ubistvo sproveden u tužilaštvo: Šipkom premlatio muškarca iz Čelinca (Foto)

Laktašanin osumnjičen za ubistvo sproveden u tužilaštvo: Šipkom premlatio muškarca iz Čelinca (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
0

Osumnjičeni za ubistvo premlaćivanje šipkom N. P. (36) iz Laktaša sproveden je jutros u banjalučko Okružno javno tužilaštvo.

Laktašanin osumnjičen za ubistvo sproveden u tužilaštvo Izvor: Srna

Muškarac N. P. se sumnjiči da je metalnom šipkom premlatio D. S. iz Čelinca, koji je 2. novembra preminuo od posljedica povreda na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Srna

Iz Tužilaštva je juče saopšteno da je naređena istraga protiv N. P. nakon što je obdukcijom tijela D. S. utvrđeno da je smrt ubilačkog karaktera.

Tuča se dogodila 12. oktobra, a u njoj su učestvovala lica D.S. (43) i G.S. iz Čelinca, te N.P. (36) i NJ.R. (32) iz Laktaša.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ubistvo Laktaši premlaćivanje Okružno javno tužilaštvo Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ