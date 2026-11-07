Laktašanin osumnjičen za ubistvo sproveden u tužilaštvo: Šipkom premlatio muškarca iz Čelinca (Foto)

Osumnjičeni za ubistvo premlaćivanje šipkom N. P. (36) iz Laktaša sproveden je jutros u banjalučko Okružno javno tužilaštvo.

Izvor: Srna

Muškarac N. P. se sumnjiči da je metalnom šipkom premlatio D. S. iz Čelinca, koji je 2. novembra preminuo od posljedica povreda na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Srna

Iz Tužilaštva je juče saopšteno da je naređena istraga protiv N. P. nakon što je obdukcijom tijela D. S. utvrđeno da je smrt ubilačkog karaktera.

Tuča se dogodila 12. oktobra, a u njoj su učestvovala lica D.S. (43) i G.S. iz Čelinca, te N.P. (36) i NJ.R. (32) iz Laktaša.

(Mondo)