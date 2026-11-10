Savjet REM kaznio televiziju "Informer" zabranom oglašavanja u trajanju od pet dana u "prajm tajmu", odnosno u periodu od 18 do 21 sat, zabranom emitovanja "Kolegijuma" u trajanju od 25 dana i zabranom emitovanja formata u trajanju od 18 do 21 čas.

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Savjet Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) donio je odluku da kazni televiziju "Informer" zabranom oglašavanja u trajanju od pet dana u periodu od 18 do 21 čas, u takozvanom "prajm tajmu" uz odluku zabrane emitovanja formata u trajanju od 18 do 21 čas i da se zabrani emisija "Kolegijum" u trajanju od 25 dana. Sjednica je počela u 10 časova, rasprava je trajala satima i odluka je donijeta jednoglasno.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Saveta REM-a Stevica Smederevac, a prisustvovali su glavni i odgovorni urednik televizije "Informer" Dragan J. Vučićević sa advokatima, kao i dio zaposlenih u Informeru. Advokat televizije "Informer" Dragoslav Ljubičanović tražio je da se iz rasprave izuzme član Saveta Rodoljub Šabić zbog, kako je naveo, njegove izjave u vezi sa radom te televizije i prijavu koju je podnio.

Pogledajte fotografije današnjeg protesta pristalica televizije "Informer" ispred zgrade REM

Vidi opis Nove kazne 'Informeru': Zabranjeno oglašavanje i emitovanje emisije "Kolegijum" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 11 11 / 11

Da podsjetimo, Savjet REM-a je u srijedu 4. novembra jednoglasno odlučio da zabrani emitovanje emisije "Prve info" na televiziji "Informer" u trajanju od sedam dana i ta zabrana je stupila danas na snagu. Danas je izrečena mjera i televiziji "Kurir" na jedan dan zabrana emitovanja emisije "Dnevnik" i na dva dana emitovanja emisije "Vesti", "TV Prva" kažnjena na jedan dan oglašavanjem, dok je obustavljen postupak protiv "K1" televizije.

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